Primera Division - Xavi si nebral servítky: Nesouhlasím s návraty Piquého ani Cesca Fabregase

Dnes 10:29 - Ačkoliv žijící legenda barcelonského klubu Xavi Hernández opustila kabinu na Camp Nou už před dvěma roky, pořád je velice dobře informována o dění v nšm. A co je hlavní, neváhá o případné problematice pohovořit s naprostou upřímností, která mu někdy dělá nepřátele, které během své hráčské kariéru v dresu azulgranas rozhodně neměl.

Tentokrát bez servítek promluvil o velkém problému současné Barcelony, a sice odchodu mladých hráčů do zahraničních klubů. Posledními případy nedávno byli osmnáctiletý útočník Jordi Mboula, jehož angažovalo Monako a společně s ním i 16letý stoper Eric García, jenž zamířil do Manchesteru City.

Před pár lety Barcelonu podobným způsobem opustil i Héctor Bellerín, o jehož návrat se ještě v posledních dnech marně pokoušela, až svoji snahu vzdala. „Bellerína jsem viděl hodně málo na to, abych mohl soudit, jestli by byl dobrou posilou. Ale řeknu jednu věc. Pro mě by bylo ohromně těžké kupovat hráče, kterého jsme už jednou měli,“ uvedl Xavi.

Jenže to by v tom případě nikdy nebyli v kádru Gerard Piqué nebo Cesc Fábregas. „Ano, to je pravda. Někdy vám tato sázka může vyjít dobře, jindy zle. Ale já bych se přikláněl k tomu, aby hráče, kteří klub opustili, nekupovalo vedení zpět. V 16, 17 letech...Proč vlastně odchází? Nechápu to.“

„Hodně mě překvapilo, co udělali nyní Mboula a Eric García. Už bych je v budoucnu nekoupil zpátky. Lpěl bych na této filozofii. Byl jsi tady, chtěl jsi odejít, dobře, ale už se nevracej. Chápu, když máte k odchodu důvod. Jako měl třeba Toral. Odešel, protože jeho máma byla Angličanka. Tak to je, odjel vlak a hotovo,“ kategoricky namítá.

První letošní posilu Gerarda Deulofeua, kterého klub rovněž koupil zpátky, ale Xavi řadí do jiné skupiny. „To je úplně jiný případ. Deulofeu odejít nechtěl. Toho více méně vyzvali, aby odešel.“

