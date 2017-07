Primera Division - Přestup Daniho Ceballose do Realu Madrid byl definitivně potvrzen

© as.com - Dani Ceballos

Dnes 10:48 - Real Madrid mohl oficiálně ohlásit příchod další posily a znovu se jedná o mladého hráče s velkou perspektivou do budoucnosti. Záložník Ceballos, nejlepší hráč nedávného ME hráčů do 21 let, rozšíří již tak velmi kvalitní středovou řadu Bílého baletu. Na San Bernabéu podepíše smlouvu do roku 2023 a Betis za něj vyinkasuje přibližně 17 milionů eur.

Stal se hvězdou evropského šampionátu mladíku, v němž ale Španělé brali „jen“ stříbrné medaile. To jen přidalo další důvod pod soupis argumentů, proč chtěl Real Madrid tohoto hráče okamžitě koupit do svých řad. Navíc, když po jeho podpisu mocně toužila také konkurenční Barcelona.

Klub z Camp Nou mu dokonce nepřímo nabízel rychlou cestu do základní sestavy, lákadlo, jímž chtěl Ceballose přemluvit ke změně rozhodnutí. Nicméně fotbalista, který patřil mezi klíčové opory Betisu, už byl dávno domluvený s Realem Madrid.

Stále ještě chyběly doladit drobné detaily mezi oběma kluby. Hlavním svárem byly především formy splátek. Nakonec by měl Real zaplatit podle deníku AS 17 milionů eur ve dvou splátkách (v první deset) a Betis tak tedy získal víc peněz, než figurovalo v hráčově výkupní klauzuli - 15 milionů eur.

Ceballos bude fanouškům představen 20. července, těsně předtím, než se svými spoluhráči z jednadvacítky podnikne cestu do Spojených států, kde se po dovolené připojí k předsezónní přípravě prvního týmu. Pro Real Madrid je tak druhým letním nákupem po Theu Hernándezovi (30 milionů eur).

Jan Preisler / FotbalPortal.cz