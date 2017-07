Primera Division - Přestup Danila: Varianta Juventusu padla, teď je blízko Chelsea

© sportsnewshere.com - Danilo

Dnes 11:52 - Danilo je na odchodu z Chelsea. Tuhle větu jste možná před pár dny v souvislosti s brazilským obráncem již četli. Je to tak. Měl tehdy téměř najisto namířeno do Juventusu. Ovšem od té doby se událo spoustu dalších věcí, záležitost nedopadla podle očekávání a nyní je brazilský bek na na nejlepší cestě do Chelsea. Ta se o něj zajímala již dříve.

Antonio Conte ho chce do svého projektu Tlačí na vedení, aby mu ho přivedlo. Hráče, který by ideálně zapadl do jeho systému. Management Blues už dokonce učinil první kontakty se svými protějšky v Madridu, ale prozatím je nabídka londýnského klubu daleka od toho, co žádají Los Blancos - tedy 35 milionů eur.

Klub majitele Romana Abramoviče teď nechává klidně plynout dny ve víře, že Real nakonec couvne a půjde s cenou o dost milionů dolů. Jenže v Realu nemají spěch ani případně problém s tím, kdyby se Danilo rozhodl pokračovat další sezónu na San Bernabéu.

Na pochybách byl Danilo na konci sezóny. Nevěděl, jestli má v Madridu zůstat, nebo by pro něj bylo lepší hledat si místo jinde. Příčina této nejistoty se narodila v závěru minulého ročníku, kdy se Danilo dostal do hry i v zápasech důležitějšího významu, které dříve pouze proseděl na lavičce. Přeci jen šampionát v Rusku je za dveřmi a hráč by nerad celou sezónu strávil na střídačce. Teď je na obzoru zájem Chelsea, kde by podle mínění manažera Conteho měl zastávat mnohem podstatnější roli než v dresu Bílého baletu.

Kdo by případně mohl Danila v Realu nahradit?

Meunier

Pokud by Danilo přeci jen do Chelsea odešel, hledal by Real zřejmě náhradu a podle serveru soymadridista.com je v hledáčku vedení zejména belgický fotbalista oblékající dres PSG Thomas Meunier. Ten má nyní před sebou tvrdého rivala v boji o post v sestavě - Daniho Alvese.

Hráči z jiného postu

Další možností, jak případně nahradit Daniho Carvajala, jasnou jedničku na pozici pravého obránce, je, tak jako v minulosti, přesunout hráče z jiných postů. Osvědčila se možnost nasadit Nacha, nově se rýsuje varianta ta s Theo Hernándezem, levým obráncem. Ovšem tyto přehozy Zidane moc rád nemá.

Mladíci z béčka

Velkou šanci na místo v kádru by mohl mít i 18letý Achraf Hakimi, který v minulém ročníku odehrál 28 utkání za Real Madrid Castilla a dokonce už si prošel křestem v seniorské reprezentaci Maroka. Další variantou je o dva roky starší Álvaro Tejero, který už třikrát nastoupil za první tým Realu. Ovšem Zidane je chce nejprve vidět v předsezónní přípravě a pak se teprve rozhodne. Mnohem pravděpodobnější je, že půjdou na hostování do některého klubu španělské ligy.

Kam dál?

