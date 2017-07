Primera Division - Barcelona má kýženého beka: Z Benficy koupila Semeda

© youtube.com - Nélson Semedo

Dnes 19:45 - Barcelona vzdala boj o obránce Arsenalu Héctora Bellerína a začala hledat posilu někde úplně jinde. Dnes byla její práce úspěšně završena, když dospěla k dohodě s lisabonskou Benficou na přestupu 23letého pravého beka Nélsona Semeda.

Marný boj s větrnými mlýny skončil tento týden. Barcelona pochopila, že získat Héctora Bellerína z Arsenalu byla z kategorie nesplnitelných přání. Londýnský klub odmítal byť jen jednat a dokonce do Barcelony poslal vzkaz, aby se vedení definitivně přestalo o hráče zajímat.

V médiích se pak objevilo jméno jiného hráče, jenž se měl stát alternativou za odchovance azulgranas - César Azpilicueta z Chelsea. Jenže to už Barcelona dávno podnikala kroky k získání dalšího borce. S Benficou se dolaďovaly podmínky přestupu 23letého obránce Benficy Lisabon Nélsona Semeda.

Katalánský klub by měl za přestup hráče zaplatit 30 milionů eur plus dalších pět po splnění výkonnostních bonusů. Na Camp Nou by měl podepsat smlouvu na příštích pět sezón, do roku 2022. Semedo za Benficu odehrál 65 zápasů a vstřelil v nich 3 góly. Zkušenost má hráč i se seniorskou reprezentací Portugalska v jejímž dresu nastoupil šestkrát, naposledy na Konfederačním poháru v Rusku.

Semedo je po Gerardu Deulofeuovi, na kterého Barcelona uplatnila u Evertonu opci ve výši 12 milionů eur, druhou letní posilou katalánského klubu.

Rodák z Lisabonu se tak stane druhým nejdražším obráncem v historii Barcelony po Dani Alvesovi, za nějž měli azulgranas v roce 2008 podle deníku Marca zaplatit 30 milionů eur plus další šest na výkonostních bonusech.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz