Primera Division - United mu nabízeli haldu peněz, teď možná Morata skončí v Číně

Álvaro Morata

Dnes 18:27 - Transfer do Manchesteru United nevyšel. Vázne i ten do Chelsea. A tak se začalo mluvit o tom, že by nakonec útočník Realu Madrid Álvaro Morata mohl skončit na úplně jiné a rozhodně exotické adrese. Láká ho jeden klub z čínské Superligy.

Manchester United chtěl získat do svých řad útočníka Realu Madrid Álvara Moratu. Měl být jednou z priorit Josého Mourinha. United dokonce ani náhodou nechtěli šetřit na hráčově gáži. Naslibovali mu i královský plat - 230.000 eur týdně.

Z jistých důvodů nakonec z přestupu sešlo, United si místo něj vybrali Lukaka z Evertonu, a pozitivně se nevyvíjí ani případný přesun do Chelsea, která má podle bulváru spíše spadeno na gabonského reprezentanta Pierreho-Emericka Aubameyanga z Dortmundu.

A tak do hry vstoupil třetí vzadu. Španělská rozhlasová stanice Onda Cero tvrdí, že o Moratu má zájem čínský klub Tianjin Quanjian. Ten je Moratovi ochoten zaplatit přibližně 30 milionů eur ročně.

Ovšem musí si hodně pospíšit, protože zítra se v čínské soutěži uzavírá přestupové okno.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk