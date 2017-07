Primera Division - Monako se zajímá o hráče Realu Madrid

© okdiario.com - Marcos Llorente

Dnes 12:56 - Bylo to celou dobu naopak. To Real Madrid se dlouhé týdny zajímal o hráče z kádru vítěze uplynulého ročníku francouzské Ligue 1 z Monaka. Jméno Kyliana Mbappého bylo v agendě madridského klubu na prvním místě. Ovšem nyní je to Monako, které se chystá promluvit s Realem Madrid o přestupu jednoho z jeho hráčů.

Monaku loňská sezóna vyšla výborně. Po 17 letech vyhrálo španělský titul, dostalo se až do semifinále Ligy mistrů. Není proto divu, že je o jeho hráče zájem. První už kádr monackého klubu opustil za 50 milionů eur portugalský záložník Bernardo Silva, který se vydal do Manchesteru City.

Zájem je ale hlavně o útočníka Kyliana Mbappého. Toho si cení monacký klub na více než 100 milionů eur a předpokládá se, že 18letý útočník ještě letos zůstane v dosavadním angažmá. Madridský Real, nejvážnější uchazeč o jeho služby, si tak pravděpodobně rok počká.

Ovšem pohyb paradoxně může nastat opačným směrem. Monako má totiž eminentní zájem o středopolaře Bílého baletu Marcose Llorenteho. Ten se do Madridu vrací po ročním, velmi povedeném, hostování v Alavésu, vynikal i na nedávném ME hráčů do 21 let.

Trenér Zidane a rovněž vedení s ním napevno počítá jako s konkurencí pro Casemira, který byl na pozici defenzivního štítu loni osamocen a neměl za sebe specifickou náhradu. Ovšem hráč sám prý není úplně přesvědčen o svém setrvání v klubu, jelikož se bojí, aby se nezastavil jeho fotbalový růst v případě vysedávání na lavičce.

Pro Monako by byl Llorente navíc velice dobrou alternativou za Bakayoka či Fabinha, u nichž je více než pravděpodobný odchod z klubu. Mají o ně zájem přední kluby anglické ligy Chelsea a Manchester United.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, okdiario.com