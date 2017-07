© libero.pe - James Rodríguez

Dnes 13:58 - Včera se uzavřela jedna velmi nečekaná transakce. Z Realu Madrid se přesunul do Bayernu Mnichov kolumbijský záložník James Rodríguez. Kromě transferu samotného spíše překvapila jeho forma - místo přestupu dvouleté hostování, po jehož skončení bavorský klub může uplatnit opci na koupi fotbalisty do svého vlastnictví. Je tato operace výhodná pro všechny zainteresované strany? A na kolik eur vyšla?

James Rodríguez se v Realu Madrid trápil. Po první vynikající sezóně 2014-15 šla jeho výkonnostní křivka pozvolně dolů. Paradoxně po sezóně, v niž ho vedl Carlo Ancelotti. Trenér s nímž se setká znovu v jednom angažmá. Jeho následovníci v Madridu Benítez ani Zidane už z Kolumbijce tak na větvi nebyli a v týmové hierarchii ho odsunuli někam dozadu. Jeho odchod do Bayernu by tak mohl být rentabilní operací pro všechny. Ale je (či bude) tomu skutečně tak? Mohou být všichni spokojeni?

James Rodríguez

Jeho další působení v Realu už asi nebylo snesitelné. Do posledního zápasu sezóny, velkého finále Ligy mistrů, vůbec nebyl nominován a již během ligového loučení dal najevo fanouškům, že jeho mise ve Španělsku skončila. Zápasových minut se mu přes jeho talent nedostávalo a s příchodem Ceballose mu konkurence ještě naroste. Pro hráče je to tedy výhra. Potká se znovu s Ancelottim, jenž na něj hodně sázel a vyprosil si jeho příchod do Bayernu. Nebude mít tak velkou konkurenci.

Bayern

Pro mnichovský klub jednoznačně skvělý tah. Přivést hráče v nejlepším fotbalovém věku, navíc za cenu dalo by se říci výprodejovou, je majstrštyk klubového vedení. Dva roky moci vyžívat služby jednoho z nejlepších hráčů současnosti a pak na něj mít ještě opci na koupi - ideální varianta.

Adidas

Spokojená je i firma Adidas. Mít svého třetího nejlépe placeného hráče na německém trhu, v klubu, který je jen pár kilometrů od hlavního sídla světoznámé firmy...Skvělé. Navíc bude znovu poutat hlavní pozornost, jelikož se předpokládá jeho mnohem větší využití.

Jorge Mendes

Také agent hráče, proslulý Portugalec, dosáhl svého a vytáhl svého klienta z madridské lavičky, kde mu začala povážlivě klesat tržní cena, zpět na výsluní.

Real Madrid

Vedení asi spokojeno je, jinak by na podobnou operaci nekývlo. Ovšem řadovému fanouškovi, který možná nezná veškeré podrobnosti, se tento tah zdá přinejmenším rozporuplný. Bílý balet ušetří za hráčův plat. To ano. Letos by si přišel na 8, za rok dokonce na 8,2 milionů eur hrubého. To uhradí kompletně Bayern. Stejně tak jako 5 milionů eur za každý rok hostování. A nakonec může Real v létě roku 2019 vyinkasovat 35,2 milionů eur za přestup. Ale také nemusí. Nicméně o Jamese byl zájem určitě i jinde a za vyšší peníze. Například v Manchesteru United. Nebo to byly jen čiré spekulace? Či vrácení úderu za zmařené přestupy De Gey a Moraty?

Kam dál?

