Primera Division - Barcelona ostrouhala. Ceballos si vybral Real Madrid

Dnes 13:12 - Real Madrid má další posilu. Poté, co koupil z Atlética mladého obránce Thea Hernándeze, získal dalšího talentovaného fotbalistu s velkou perspektivou do budoucna. Nejlepší hráč nedávno skončeného ME do 21 let Dani Ceballos nakonec upřednostnil nabídku Bílého baletu před tou barcelonskou, která o něj rovněž velice zaníceně bojovala. Betis vyinkasuje částku kolem 15 milionů eur.

Dani Ceballos se příští týden stane oficiálně hráčem Realu Madrid. Záložník Betisu Sevilla přijal nakonec nabídku Bílého baletu, která ho ke klubu ze San Bernabéu připoutá až do roku 2023. Oficiálně by se měla celá operace oznámit v pondělí poté, co Ceballos dnes prošel zdravotními prohlídkami.

Názory na to, kolik Real Madrid za kreativního hráče zaplatí, se ve španělských médií různí. Deník Marca tvrdí, že Los Blancos uhradí Betisu větší sumu než činila výkupní klauzule ze smlouvy 15 milionů eur. Hovoří se o 18 milionech. AS pro změnu argumentuje, že 15 milionů dostane klub a tři miliony vyinkasuje hráč jako přestupový bonus.

Ostatně i při přestupu Thea Hernándeze Real zaplatil vyšší cifru než byla ta stanovená výkupní klauzulí.

Ceballos by měl po dovolené odcestovat na americké turné madridského klubu pravděpodobně 20. července společně se svými spoluhráči z jednadvacítky Marcosem Llorentem, Vallejem a Asensiem. Rodák ze Sevilly měl na stole nabídku také z Barcelony, která chtěla hráče nalákat na mnohem schůdnější cestu do základní sestavy.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz