Primera Division - Verratti zmrazil Barcu: Jsem šťastný v PSG

Dnes 09:11 - Konec nadějím. Marco Verratti zůstává v Paris SG. Poté, co se údajně vzpouzel pokračovat v Parku princů ve snaze vynutit si přestup do Barcelony, pěkně pokorně naskočil do přípravy svého dosavadního týmu. A poslal do světa překvapivou větu: „Jsem šťastný v PSG.“

Barcelona na svůj hlavní přestupový cíl může nadobro zapomenout. Marco Verratti totiž ukončil svoje mlčení a pro klubový web pařížského mužstva uvedl, že jeho budoucnost bude nadále spjata s PSG a že prohlášení jeho agenta, který se navážel do vedení za to, že nechtějí pustit hráče, byla nešťastná.

„Slyšel jsem, co můj agent říkal a chci pouze uvést, že nejde v žádném případě o moje slova. Jsem nadšený z toho, že jsem se vrátil. Chci se všem omluvit, prezidentovi, fanouškům a také spoluhráčům. Jsem tady velice šťastný,“ sdělil Verratti.

Italský fotbalista chtěl dát najevo, že se nyní soustředí na PSG, kde by chtěl dosáhnout na ty nejvyšší mety. „Prošli jsme si v posledních dnech určitými záležitostmi. Jsem nadšený, že jsem zpět a zahájím novou práci. Vím, že mi klub hodně věří a ještě jednou bych se chtěl omluvit. Nedával jsem žádná prohlášení, protože mám k PSG velkou úctu. Jestli jsem hráčem jakým jsem, je to díky PSG.“

„Ještě jednou bych chtěl zopakovat, že to nebyla má prohlášení a udělal jsem chybu. Doufám, že už se to nikdy nestane.“

Takže Barcelona si může škrtnout jednoho hráče, který se měl stát lídrem nové generace záložníků.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, marca.com