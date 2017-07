Primera Division - Studená válka na trase Madrid – Manchester pokračuje

Lukaku odvtedy co je v Evertone dokazuje ze ma na to byt jednym z najlepsich hrotovych utocnikov navyse sa dokaze stabilne presadzovat v PL je silovy silny vo vzduchu a na lopte jedine co mu mozno chyba vylepsit je technika aj ked tam tiez nie je najhorsi pre mna urcite platnejsi hrac ako Morata...navyse tomu uplne nesadla ani Serie A ktovie ci by sa presadil v PL a to este vzhladom k tomu ze je nagradnik a ma cenu 80mil€ to by si rozmyslel kazdy ci to riskne a kupi ho