Primera Division - Ronaldo na jachtě majitele PSG. Domlouvá se rekordní přestup?

Dnes 08:10 - Portugalský útočník Cristiano Ronaldo si užívá zaslouženého volna po náročné sezóně v níž s Realem vybojoval španělský titul i trofej z Ligy mistrů. Pohodičku mu ale určitě kazí každé pomyšlení na problematiku spojenou s daňovými úniky. Původně se zdálo, že se vše vrátilo do zajetých kolejí a na touhy Ronalda opustit Madrid postupně usedá prach.

Ovšem jak se zdá tak příběh Cristiana Ronalda ještě nenapsal svoji poslední kapitolu. Zatímco portugalský borec na veřejnosti i na sociálních sítích dále mlčí ohledně svých úmyslů zůstat nebo odejít z Realu Madrid, do hry vstoupila nová postava. A rozhodně neúčinkuje ve vedlejší roli. Jmenuje se Nasser Al-Khelaifi, šejk, který je prezidentem PSG.

„Al-Khelaifi měl s Cristianem Ronaldem soukromou schůzku na jachtě na Ibize, kde hráč Realu tráví pár dní dovolenou. Zde mu šejk předložil skvělou nabídku, s níž se ho PSG znovu pokusí přetáhnout do klubu,“ uvedl server OK Diario.

Majitel PSG se několik let marně pokouší o angažování Ronalda, naposledy loni v létě ještě předtím, než parafoval novou smlouvu, která ho momentálně váže k Bílému baletu až do roku 2021. Po jejím podpisu by si měl Ronaldo vydělat ročně 23,6 milionů eur.

Ronaldova rodina na Ibize

Al-Khelaifi, který je velmi dobrý přítel jak Ronaldova agenta Jorgeho Mendese, tak i prezidenta Realu Florentina Péreze, je dobře obeznámen se situací CR7. Ví, že je Portugalec znechucen okolnostmi, které momentálně ve Španělsku prožívá, jež se zhoršily díky daňové kauze, kvůli níž bude muset před soud.

PSG cítí, že nyní, v rozbouřené vodě, je ideální lovit a na Ibize tak Ronaldovi nahodilo další návnadu. Již na konci června médii proběhla informace o tom, že je pařížský klub ochoten zaplatit za hráče až 200 milionů eur.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk