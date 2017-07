Primera Division - Real Madrid opouští dva obránci. Pepe jde do Besiktase, Coentrao do Sportingu

© FotbalPortal.cz - Pepe a Coentrao opouští Real Madrid

Dnes 15:32 - Hned dvě volná místa v obranné linii vznikly madridskému Realu. Klub totiž opouští dlouholetá opora Pepe, k němuž se přidal také Fabio Coentrao. První hráč už se do klubu nevrátí, protože mu skončila smlouva. Druhý jmenovaný se sice ještě po roce teoreticky vrátí, protože odešel pouze na hostování, ovšem nepředpokládá se, že by ještě někdy madridský dres oblékl.

Především u Pepeho ale bude loučení zřejmě velmi emotivní. V madridském klubu během deseti let zažil to nejlepší ve své kariéře, získal důležité trofeje, ale bohužel si neodpustil ani rozmanitá extempore, která notně pošramotila jeho kredit.

Ve svých 34 letech toužil v Realu setrvat. Ovšem měl odlišné představy o svém platu než vedení klubu, které této věkové kategorii hráčů obvykle nabízí snížený plat. To se portugalskému reprezentantovi nelíbilo, nehledě na to, že Los Blancos Pepemu nabízeli jen roční závazek, zatímco on preferoval dva roky.

Když už bylo jasné, že na San Bernabéu nezůstane, zkoušel domluvu s Paris SG. Jenže ani zde nepochodil, neboť ani v Parku princů mu nechtěli nabídnout dva roky v kuse. Maximálně rok s další sezónou jako opci. Dokonce už zde měl absolvovat lékařské testy.

Nakonec se Pepe dohodl s tureckým Besiktasem na dva roky plus s opcí na třetí v závislosti na výsledcích a také pocitech hráče v novém angažmá. Vydělá si ročně 4,5 milionů eur plus další sumu na bonusech, kterou ale Besiktas nespecifikoval.

Real Madrid opouští také Fabio Coentrao, který toho v poslední sezóně kvůli zranění moc nenahrál. Fotbalista, který do klubu přišel v roce 2011 a stejně jako Pepe za 30 milionů eur, se tak vrací do své domoviny, neboť bude rok hostovat ve Sportingu Lisabon. Smlouvu v Realu má sice do roku 2019, ale předpokládá se, že ho klub za rok buď vyplatí, anebo v případě úspěšné sezóny možná třeba ještě i zpeněží.

