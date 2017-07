Primera Division - Tak kam? Nelehké rozhodnutí o dalším angažmá je nyní na Ceballosovi

© FotbalPortal.cz - Dani Ceballos

Dnes 14:21 - Na evropské šampionátu hráčů do 21 let se stal Dani Ceballos senzací celého turnaje a jeho nejlepším hráčem. A byť se ještě před pár dny zdálo, že jeho další kroky povedou do Realu Madrid, je dost dobře možné, že talentovaný záložník skončí na úplně jiné adrese. Každopádně je nyní nelehké rozhodování, jak naložit s další kariérou, pouze na něm. Co má na výběr?

Real Madrid

Nabídka Bílého baletu byla pro Betis zajímavá. 20 milionů eur je hodně nad limit výkupní klauzule hráče ze smlouvy v Betisu. O celých pět milionů. Trenér Zidane ho má v úmyslu vzít sebou na turné po Americe, ve hře je stále i rok hostování v Betisu. Ostatně podobně se klub naposledy zachoval i u Asensia, kterého nechal rok rozehrát v Espanyolu. Betis měl mít včera schůzku se zástupci Realu, která se ovšem neuskutečnila. Klub chce nejprve znát rozhodnutí hráče. Ten už ale má mít údajně dohodu s Realem.

Pravděpodobnost podle FotbalPortal.cz 70%

Barcelona

Původně se zdálo, že nemá šanci. Ovšem klubový viceprezident Serra Ferrer potvrdil, že azulgranas se dotazovali na situaci kolem hráče. „Ano, Barcelona se mě ptala na můj názor na Ceballose a já jsem jí ho logicky pověděl,“ uvedl. Výhodou Barcy je, že by mohla Ceballosovi nabídnout prostor v sestavě okamžitě, jak vysokou nabídku by ale předložila Betisu známo není. Proslýchá se, že právě Ferrer by byl nejraději, kdyby Ceballos zamířil na Camp Nou.

Pravděpodobnost podle FotbalPortal.cz 25%

Juventus

Jako poslední se do hry zapojil finalista Ligy mistrů Juventus. Nabízí stejně jako Real 20 milionů eur a hráči mnohem lepší plat, než by zřejmě pobíral v Madridu nebo Barceloně. Betisu by navíc zaručil procenta z případného dalšího prodeje hráče. V nadcházející sezóně by asi hostoval v některém klubu Serie A.

Pravděpodobnost podle FotbalPortal.cz 4%

Betis

Vedení Betisu se stále nevzdává a chce hráče přemluvit k tomu, aby podepsal novou smlouvu. V tom okamžiku by se stal nejlépe placeným hráčem kádru verdiblancos. Ovšem i tak by jeho plat by byl daleko od toho, kolik by bral v Madridu nebo Barceloně. Pokud se hráče nepodaří nalákat ani na vylepšenou nabídku oproti poslednímu rokování, vezme za vděk alespoň ročním hostováním Ceballose.

Pravděpodobnost podle FotbalPortal.cz (že podepíše novou smlouvu a zůstane v klubu jako hráč Betisu) 1%

Jan Preisler / FotbalPortal.cz