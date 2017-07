Primera Division - Tello přestoupil z Barcelony do Betisu Sevilla

© Goal.com - Cristian Tello

0 Líbilo se

Dnes 11:31 - Španělský útočník či záložník Cristian Tello přestoupil z Barcelony do Betisu Sevilla. Katalánský klub podle médií obdržel za pětadvacetiletého fotbalistu čtyři miliony eur (přes 104 milionů korun) a další milion může získat dodatečně na bonusech. S Betisem podepsal Tello smlouvu na pět let.

Mistr Evropy do 21 let z roku 2013 byl hráčem Barcelony od roku 2002, v prvním týmu však strávil jen tři sezony. V roce 2012 s ním získal Španělský pohár a rok nato ligový titul. V roce 2014 odešel na hostování do Porta, kde strávil dva roky. V uplynulých dvou sezonách hostoval ve Fiorentině.

Redakce / ČTK