Primera Division - Na kterém postu barcelonské sestavy by mohl působit Marco Verratti?

Dnes 16:14 - Marco Verratti je pro vedení Barcelony top přestupový cíl letošního léta. Tento 24letý Ital by se měl stát klíčovou součástí generační výměny v kádru azulgranas, potažmo její středové formace. Byť jsou jednání zatím daleko od toho, aby se celá operace uzavřela, není obtížné si představit, na jakých pozicích by Verratti mohl v sestavě působit.

Marco Verratti. Hráč, který hodně připomíná Xaviho Hernándeze, legendárního fotbalistu, na nějž na Camp Nou už jen všichni vzpomínají se slzou v oku. Pro Barcelonu tedy ideální posila. Italský fotbalista by tak konečně mohl naplno rozvinout svůj potenciál, který byl často nevyužit, či ne úplně pochopen, v systémech, které tolik nelpí na držení míče.

Dokáže obsáhnout velkou oblast na hřišti, ovšem ne pro svůj fyzický fond, nýbrž díky své chytrosti a vytříbené technice. Jak už bylo uvedeno, hodně připomíná Xaviho, jelikož si s oblibou sbíhá mezi stopery pro balón a podílí se na tvorbě útoku. Spíš volí kratší přihrávky než delší. Když se rozhodne vysunout a operuje na podhrotu, je pro soupeře velice nebezpečný, neboť odtud dokáže servírovat útočníkům přihrávky, které je dostanou do gólových šancí.

Tento styl vyžaduje spoluhráče, kteří jsou rychlí jako on. Na to neměl pokaždé během své kariéry štěstí, ale v Barceloně by to měl garantované. MSN by mohla hodně těžit z jeho fantazie, byť přítomnost Messiho (pravděpodobně více ve středové pozici ve stylu Ernesta Valverdeho) by mohla jeho funkci omezit.

Valverde nejčastěji používal během své trenérské dráhy rozestavení 4-2-3-1. Ve Villarrealu mu moc nefungovalo 4-4-2 a příliš úspěchu nesklidil ve Valencii s 4-3-3, tedy rozestavením, které dlouhodobě praktikuje Barca.





V systému se dvěma středovými záložníky by se Verratti určitě cítil velice dobře vedle Busquetse. Rodák z Pescary sice má defenzivní vlohy, ale „Busimu“ se v tomto aspektu nemůže rovnat. Ten by byl ale jeho ideální podporou, neboť by ho zbavil černé práce a uvolnil mu ruce při konstrukci hry.

V klasickém rozestavení třech záložníků do trojúhelníku by byl Busquets na jeho spodním hrotu a Verratti by posunul svoji pozici vpřed, kde by tvořil ideální dvojici s Iniestou. Další variantou je právě místo Iniesty, společně s Rakitićem.

