Primera Division - Atlético si pojistilo mladého kanonýra Saúla až do roku 2026

Dnes 11:14 - Nejlepší střelec mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let Saúl Ňíguez prodloužil smlouvu v Atléticu Madrid až do roku 2026. Na devět let si jej španělský klub pojistil jen den poté, co Saúl se Španěly prohrál finále s Německem 0:1. Navíc Atlético téměř zdvojnásobilo odstupné za svou mladou hvězdu.

Dvaadvacetiletý záložník měl dosud v madridském klubu smlouvu do června 2021. Po Euru v Polsku navíc téměř dvojnásobně vzrostla jeho cena, protože Atlético zvýšilo odstupné za Saúla z 80 na 150 milionů eur (3,9 miliardy korun).

"Jsem hrozně šťastný, Atlético je pro mě jako rodina. Nemohl bych být na lepším místě," vyznal se španělský fotbalista, který v Atléticu působí od roku 2007, tedy od doby, kdy mu bylo dvanáct let.

V bíločerveném pruhovaném dresu zatím odehrál 90 zápasů a skóroval dvanáctkrát. Na ME jednadvacítek získal zlatou kopačku za pět gólů.

Redakce / ČTK