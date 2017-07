Primera Division - Real Madrid chce uzavřít přestup Ceballose příští týden. I přes snahy Barcelony

© okdiario.com - Dani Ceballos

Dnes 10:16 - Příští týden by měl být klíčovým pro případný přestup záložníka Betisu Sevilla Daniho Ceballose do Realu Madrid. Vedení Blancos má v plánu sejít se se zástupci verdiblancos a uspíšit jednání co nejvíc to půjde, protože o hráče projevuje zájem také Barcelona a Atlético Madrid.

Výkupní klauzule hráče ze smlouvy je sice vyčíslena na 15 milionů eur, ovšem Real Madrid chce odrazit konkurenci tím, že Betisu nabídne nejen značně vyšší částku (hovoří se o 20 milionech), ale současně umožní hráči ještě rok zůstat v současném působišti, což kladně kvituje vedení Betisu i samotný fotbalista.

Právě vedení sevillského celku už se začíná smiřovat s tím, že hráč přestoupí, protože se mu marně snažilo nabídnout novou smlouvu. Při sestavování kádru pro nadcházející sezónu už tak více méně počítá s penězi, které do pokladny přitečou z přestupu Ceballose.

Celou situaci se ale ještě snaží zamotat Barcelona s Atléticem Madrid. Byť oba kluby tuší, že je celá operace už v pokročilém stadiu, nehází flintu do žita. Barca využila jednání o přestupu Cristiana Tella, aby se dotázala na situaci stříbrného medailisty z nedávno skončeného ME hráčů do 21 let. Azulgranas argumentují především tím, že by Ceballos mohl dostat příležitost v prvním týmu okamžitě.

Atlético bylo blízko přestupu Ceballose loni v létě, ale neprojevilo dostatečný zájem a celá operace nakonec ztroskotala poslední den přestupového okna.Také Atlético by nechalo hráče v Betisu ještě rok hostovat, jenže v jeho případě z čisté nutnosti. Od FIFA má totiž do ledna 2018 zákaz zapisování nových hráč na soupisku.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com