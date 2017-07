© FotbalPortal.cz - Gerard Deulofeu

Dnes 14:27 - Barcelona dnes mohla oznámit první posilu pro příští sezónu. Je jím klubový odchovanec Gerard Deulofeu, na nějž vedení azulgranas uplatnilo opci ve výši 12 milionů eur na zpětný přestup, kterou zaplatilo Evertonu. Mocně se spekulovalo, že hráče okamžitě prodá nebo pošle na další hostování. Ale Deulofeu sám prohlásil, že minimálně rok zůstane.

Dlouho se debatovalo, jestli Barcelona uplatní klauzuli na zpětný přestup křídelního útočníka Gerarda Deulofeua z Evertonu. Ta činila 12 milionů eur. Tedy spíše jestli se hráč bude chtít vůbec vrátit do týmu, kde má vzhledem k přítomnosti Messiho, Neymara a Suáreze evidentně zatarasenu cestu do sestavy.

Deulofeu ale potvrdil, že minimálně rok chce v klubu zůstat. „Chci zůstat. Jsem moc rád za tuto příležitost, nikdy jsem totiž nemohl zůstat v prvním týmu. Ještě musím o pár věcech jednat, ale těším se, že už to brzy začne. Jeden rok tady určitě zůstanu. Chci být v prvním týmu Barcelony a mít příležitost hrát s těmi nejlepšími,“ uvedl Deulofeu z Polska, kde byl na ME 21 se španělskou reprezentací.

Hned na začátek svého angažmá ale musí počítat s menším handicapem. Vzhledem k tomu, že po reprezentační akci bude mít měsíc dovolenou, se připojí k týmu až po jeho návratu z amerického turné.

Deulofeu se zapojil do letní přípravy s prvním týmem Barcelony už v sezóně 2014-15, ale v průběhu léta byl poslán na hostování do Sevilly. Následně pak přišla angažmá v Evertonu a poslední půlrok v Miláně. Právě u rossonerri na sebe upozornil a Barcelona začala přemýšlet nad jeho návratem. S katalánským klubem podepíše smlouvu do roku 2019.

