Primera Division - Mourinho chce raději Neymara než Ronalda

Dnes 10:45 - Portugalský útočník Realu Madrid Cristiano Ronaldo byl ještě nedávno silně spojován s možným návratem do Manchesteru United. Rudí ďáblové totiž patřili mezi jedny z mála uchazečů, kteří by si eventuálně portugalskou hvězdu mohli dovolit. Ovšem manažer José Mourinho prý místo něj upřednostňuje hráče konkurenční Barcelony Neymara.

Jakmile se provalil Ronaldův problém s finančním úřadem ve Španělsku ohledně neplacení daní, za což byl prokurátorem obviněn, vešla ve známost také touha samotného fotbalisty opustit madridský klub, od nějž necítil dostatečnou podporu, navíc nebyl spokojen s jednáním vůči němu.

Proto se hned začalo spekulovat, kam by mohl přestoupit a jako nejpravděpodobnější varianta se jevil jeho návrat do Manchesteru United, kde už v letech 2003-2009 působil.

Jenže podle španělského serveru Diario Gol by raději Mourinho utrácel za brazilského fotbalistu Barcelony Neymara než za Ronalda. Podle zpráv je to kvůli narušenému vztahu mezi ním a CR7, k němuž došlo v závěru angažmá The Special One na San Bernabéu.

Neymarovi je stále teprve 25 let a mohl by stát kolem 170 milionů liber, zatímco Ronaldo by vyšel sice „jen“ na nějakých 130 milionů liber, ovšem ve 32 letech už má možná nejlepší roky za sebou. Bulvár uváděl, že Neymar měl chuť odejít z Barcelony, aby se vymanil ze stínu Lionela Messiho.

Mourinho každopádně nedávno uvedl, že už se nebude podílet na vyjednávání o přestupech, neboť už je fotbalem unavený.

„Ed Woodward má moji analýzu, ví, co chci. Teď je to na něm, na majitelích a lidech, kteří s ním pracují, aby vybrali. Já budu jen čekat. Teď se o fotbal starat nebudu,“ uvedl Mou.

Ovšem získat Neymara z Barcelony by nebylo nikterak jednoduché. Ten je totiž na Camp Nou pod smlouvou do roku 2021.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk