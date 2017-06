Primera Division - Proč se James neprosadil v Realu? Může za to Luis Figo

© as.com - Dres s číslem deset je v Realu prokletý

Dnes 12:51 - Angažmá kolumbijského záložníka Jamese Rodrígueze v Realu se, jak se zdá, pomalounku chýlí ke svému konci. Důvodů k tomu, že hráč nenaplnil očekávání, která do něj byla před třemi lety vkládána, může být spoustu. Ovšem příznivci Bílého baletu dospěli k jedné hodně neobvyklé teorii, která vysvětluje hráčův neúspěch.

James, stejně jako před ním Mesut Özil, Lass Diara, Wesley Sneijder či Robinho nosili v Realu dres s číslem 10 a ani jeden z nich se nedokázal vypořádat s tlakem, které to magické číslo představuje pro hráče, jenž ho bude oblékat (snad s výjimkou Lasse, od nějž se samozřejmě zázraky nečekaly).

Bývalý hráč Monaka a Porta sice získal dva tituly z Ligy mistrů a jeden španělský, ale trenér Zidane a ani jeho předchůdci mu příliš prostoru v základní sestavě nedávali. V týmovém ranku se před něj dostali i Isco či Asensio...

Podle fanoušků Madridu to může být proto, že dres číslo 10 sebou nese prokletí. A může za to Portugalec Luis Figo, který v roce 2000 přestupoval z Barcelony do Realu Madrid za tehdy rekordní částku 37 milionů liber.

Díky tomuto transferu se stal Figo v Katalánsku veřejným nepřítelem číslo 1 a během El Clásica na barcelonském stadionu bylo dokonce po jeho přestupu možné vidět, jak k jeho nohám, když se chystal zahrávat rohový kop, přistála prasečí hlava.

Po jeho odchodu v roce 2005 měla být jako poslední odplata ze strany Barcelony, uvalena na dres s tímto číslem kletba.

Robinho se nikdy necítil ve španělském hlavním městě dobře. Během svého tříletého trápení na Bernabéu dal jen 35 gólů. Lass tento dres, který patří většinou kreativním hráčům, získal snad omylem a madridští fanoušci ho často žertovně přezdívali jako imitátor Makeleleho.

Sneijder mnoho úspěchů v Realu také nepobral. Během dvou let v Madridu často vyrážel na noční tahy, které následně ospravedlňoval tím, že to pro něj byly úniky od neustálého stresu. Paradoxem je, že rok po odchodu z Realu vyhrál s Interem treble a zahrál si finále MS v nizozemském dresu. Mnozí dokonce sázeli na to, že by mohl získat Zlatý míč namísto Messiho.

Případ Mesuta Özila byl zvláštní. Německý playmaker přispěl k zisku titulu v roce 2012, kdy dokázal být klíčovou postavou týmu, jenž pozastavil barcelonskou dominanci. Nicméně často se vytrácel v těch takzvaně velkých zápasech a Real ho nakonec v roce 2013 prodal.

Je tedy bělostný trikot s číslem deset skutečně od dob Luise Figa prokletý?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesportbible.com