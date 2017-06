Primera Division - Cristiano Ronaldo uklidnil Real Madrid

© as.com - Cristiano Ronaldo

1 Líbilo se

Dnes 13:58 - Na San Bernabéu může vládnout mnohem větší klid a důvěra. Cristiano Ronaldo se totiž po ukončení účasti na Konfederačním poháru měl ozvat klubovému vedení Realu Madrid a naznačit, že je vlastně vše v pořádku a nic se nestalo.

„V Realu najednou panuje klid, poté, co Cristiano Ronaldo, který přistál v Madridu po dvoutýdenním turnaji v Rusku, poslal vzkaz vedoucím činitelům klubu týkající se jeho budoucnosti a údajné snaze opustit Španělsko, potažmo Real,“ píše vždy velmi dobře informovaný deník Marca.

„Direktiva madridského klubu se po této zprávě domnívá, že Cristiano nechce opustit loď. Neboť pochopil, že Real udělal všechno, co bylo v jeho silách, aby mu co nejvíc usnadnil situaci do níž byl vržen kvůli problémům s finančním úřadem,“ píše José Félix Díaz.

„Po tomto prvním letmém kontaktu ale ještě Ronalda čeká příští týden schůzka s prezidentem Pérezem.“

Ronaldo rozvířil polemiku tím, že prosákla jeho údajná stížnost spoluhráči v reprezentaci, jemuž se měl svěřit, že chce opustit Real. Nyní se situace přeci jen uklidnila. Navíc během tohoto bouřlivého období nikdo na vedení Realu neposlal nabídku na přestup hráče.

Zprávy z okolí hráče sice hovořily o zájmu PSG, ovšem to se s Realem nespojilo a zcela jistě by tak učinilo, neboť mezi těmito dvěma kluby panují velice dobré vztahy.

Nyní si Cristiano Ronaldo užívá zaslouženého měsíce dovolené, neboť byl po vyřazení Portugalska od Chile v semifinále Konfederačního poháru uvolněn ze souboje o třetí místo, který svěřenci Fernanda Santose sehrají proti Mexiku v neděli v Moskvě.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, marca.com