Primera Division - James byl na nejlepší cestě do Manchesteru, ale do hry se vložil další nápadník

Dnes 15:02 - Odchod Jamese Rodrígueze z Realu Madrid je brán za téměř samozřejmý. Kolumbijský středopolař by asi nechtěl zažít další sezónu, kdy bude více vysedávat na lavičce než střílet góly či na ně nahrávat. Jeho dalším působištěm měl být Old Trafford, ovšem na poslední chvíli se do hry vložil další zájemce.

Nic jiného než odchod pro kolumbijského fotbalistu Jamese Rodrígueze asi neexistuje. V Realu se nedostal do hry tolik, kolik by chtěl a představa další sezóny v roli druhého houslisty není nijak lákavá.

Byť se o hráče zajímá především Manchester United, který se s hráčem měl podle zpráv z britských listů již domluvit na podmínkách smlouvy, zatím pořád ještě nedosáhl dohodu s managementem španělského klubu.

Šanci tak zavětřil jiný nápadník, milánský AC. Ten by rád vybudoval tým, který by opět bojoval o ty nejvyšší pocty a neskrýval touhu angažovat i Jamese Rodrígueze.

Ovšem madridskému klubu nabízí jinou formu transferu. Ne přestup nyní v létě. Ale nejprve roční hostování a k němu připojenou povinnou klauzuli na trvalý přestup v roce 2018, která by ale byla daleko nižší než 75 milionů eur, které si představuje madridský celek.

Jestli má s takovýmto návrhem AC Milán nějakou šanci, pak asi pouze v případě, že by si James vyloženě tento přestup vyprosil. Jinak obchodník, jakým je Florentino Pérez, asi sotva bude dávat přednost na první pohled nevýhodné nabídce.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, okdiario.com