Primera Division - Pérez: Vím, že je Cristiano naštvaný, ale nedělá to kvůli vyšší smlouvě

Dnes 12:50 - Jako klid před bouří. Ani jedna strana si není stoprocentně jistá tím, jak dopadne kauza kolem Cristiana Ronalda, která vznikla následkem obvinění portugalského útočníka z daňových úniků. Opustí Španělsko? Prezident madridského Realu Pérez se domnívá, že čtyřnásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího hráče světa, v klubu nadále zůstane.

S Cristianem Ronaldem zatím nemluvil. Nechce ho rušit, protože ho v portugalské reprezentaci čekají rozhodující zápasy na Konfederačním poháru. Nicméně pro jednu španělskou rozhlasovou stanici madridský prezident Florentino Pérez alespoň vylíčil svůj postoj a dojmy z celé kauzy, která se kolem něj vytvořila a podle níž je Ronaldo připravený Bílý balet opustit.

Jaká tedy bude nejbližší budoucnost portugalské hvězdy? „Vy máte jistotu, že zůstanete v tomto rádiu i příští rok?“ opáčil reportérovi na otázku Péreze a pak pokračoval. „Cristiano má v Realu smlouvu. Jediné, co víme, je, že spoluhráči měl říct, že je naštvaný a zveřejnilo se to v deníku A Bola. Nemluvil jsem s ním. Nepřikládám tomu takovou důležitost, jakou tomu dávají v tisku. Teď musíme čekat a probereme to spolu po Konfederačním poháru.“

„Je naštvaný. Je poctivý a plní svoje úkoly. Spousta lidí mu chce ublížit v souvislosti s daňovými úniky a dalšími věcmi a on to cítí. Jsme nadšeni, že je v našem klubu. Mluvili jsme o něm s agentem Mendesem. V tuto chvíli není třeba se strachovat víc než je nutno,“ pokračoval Pérez.

Ozývají se hlasy, že celá tato záležitost je dobrá pro Cristiana, aby mu byla vylepšena smlouva. „Tohle nikdy nedělal, aby měl lepší plat. Je tady osm let a vždy měl příkladné chování ve všech směrech.“

Mohl by tedy Cristiano Real Madrid opustit? „Takovou hypotézu vůbec neberu v úvahu. Je nejlepším hráčem, kterého máme, nejlepší na světě, má smlouvu. Cristiano tohle nedělá kvůli penězům, není to skrblík. Jestli je naštvaný, pak proto, že se s ním nejedná tak, jak by si zasloužil.“

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com