Primera Division - Barcelonské ultimátum Bellerínovi: Máš deset dní

© mundodeportivo.com - Héctor Bellerín

1 Líbilo se

Dnes 15:47 - Barcelona chce Héctora Bellerína z Arsenalu. Počítá s ním jako s dlouhodobou tutovkou na pozici pravého obránce. Jenže jednání s Arsenalem se nekonají zatím žádná. Klub z Emirates Stadium není ochoten jednat. Proto Barcelona potřebuje pomoc ze strany hráče, která zatím nepřišla žádná. A Barca dala svému někdejšímu hráči ultimátum.

Náklonnost je vzájemná. Barca chce Bellerína, Bellerín zase zpátky do Barcy. Vše je jednoduché. Tedy bylo by. Pokud by nestál v cestě zaměstnavatel hráče Arsenal, s nímž navíc před necelým rokem podepsal nový kontrakt až do roku 2023.

„Operace nepostupuje vpřed,“ píše dnešní Mundo Deportivo. „Aspoň ne rychlostí, jakou by si vedení Barcelony představovalo. Pokud se v následujících deseti dnech nepodaří celou transakci solidně zaktivovat, Barcelona tuto alternativu škrtne a bude shánět někde jinde.“

Zájem Barcelony o Bellerína je nadále značný. Ovšem vedení předpokládá, že hráč, stejně jako například Marco Verratti, přispěje svoji troškou do mlýna. Bellerín je zatím spíše v ústraní a veřejně vyslovil pouze vděk za to, jaký obdiv vzbuzuje u vedení Barcelony. Ale příliš se do celé kauzy nechtěl namočit.

„Bellerín a lidé, kteří ho obklopují, spíše zastávají opatrnou strategii, jíž chtějí obměkčit Wengera. Jenže v Barceloně si zatím moc nevšimli, že by to mělo nějaký efekt. Arsenal prozatím odmítá jednat, o stanovení přestupové částky, byť by byla sebevíc vysoká, nechce ani slyšet. Tento postoj na Camp Nou překvapil, protože Arsenal byl vždycky především prodávajícím klubem a v Barceloně si z minulosti pamatují nejeden takový případ,“ uvádí Xavier Muñoz ze zmíněného deníku.

Bellerín je nyní v Polsku na ME hráčů do 21 let, kde ho dnes čeká semifinálový zápas proti Itálii. Až do skončení turnaje, což je v pátek, nechce podnikat žádné kroky. „Útok“ prý naplánoval až po něm. Barca doufá, že tato strategie přinese své ovoce a Arsenal začne naslouchat barcelonským nabídkám. Pokud ale bude nadále trvat blok ze strany Gunners, azulgranas zvolí jinou variantu. Bellerínovi dávají deset dní.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk, mundodeportivo.com