© FotbalPortal.cz - Kdo přepustí místo Mbappému?

0 Líbilo se

Dnes 13:51 - Možná se po roce opět budou přepisovat rekordní přestupové tabulky. Real Madrid totiž silně touží získat mladý talent z Monaka Kyliana Mbappého, kterému je teprve 18 let. Trenér Zidane měl dokonce francouzskému hráči slíbit, že pro něj udělá místo v útoku. Pravděpodobně tím, že jeden z členů BBC buď z klubu odejde, nebo si sedne na lavičku náhradníků. Ale kdo?

Kylian Mbappé zvažuje nabídku Realu Madrid. To je pro něj klub, kam chce jít, který si vysnil. Jinam prý nepůjde. Ovšem strach má z toho, že pokud přestoupí do Bílého baletu, za elitní řadou Bale, Benzema, Ronaldo si moc neškrtne a bude zabíjet svůj talent na nejlukrativnější lavičce náhradníků světa.

Podle spekulací s ním měl ale hovořit trenér Realu a Mbappého krajan Zidane, aby ho uklidnil, že s výhledem od sezóny 2018-19 bude cesta do přední linie volná, jelikož jeden z jejích aktuálních členů klub buď opustí nebo bude minimálně začátky zápasů trávit na střídačce. Ve Francii hned vznikly povídačky, podle nichž by to měl být Gareth Bale, kdo opustí madridskou loď.

Který z útočníků by ale měl teoreticky největší šanci Real Madrid opustit a udělat tak prostor pro hráče, jehož cena se má pohybovat kolem 120 milionů liber?

Cristiano Ronaldo

Čím je užitečný na hřišti

Góly - to je jeho největší prospěch. Dokonce ani ve 32 letech mu prach nezvlhl a mnozí se domnívají, že už jen pro jeho statistická čísla je nemyslitelné, aby klub opustil. Druzí ale namítají, že pokud v klubu nebude, jeho střeleckou činnost zvládnou zastat jiní - Benzema, Bale, Isco, Morata (pokud zůstane) a když by se k nim připojil právě Mbappé, nemuselo by to být vůbec zlé.

Čím je užitečný mimo hřiště

Poslední čtyři roky byl podle časopisu Forbes nejlépe placeným fotbalistou, například minulý rok si přišel na 72 milionů liber. Nikdo se ani nepřibližuje jeho komerčnímu úspěchu. Real by sice přišel o velký magnet na peníze, ale na druhou stranu by ušetřil zhruba 43 milionů liber hrubého na jeho platu ročně. Navíc by do klubové pokladny přitekly nehorázné peníze z jeho prodeje. Real by mohl požadovat až 177 milionů liber.

Kam by mohl jít?

Paris Saint Germain má dostatek peněz a potřebuje výraznou posilu.

Šance na odchod

Může k tomu dojít klidně ještě toto léto. Jeho agentura Gestifute zatím nevyvrátila Ronaldovo prohlášení spoluhráčům v reprezentaci, že už za Real Madrid hrát nebude. Líčení se soudkyní Monicou Gomezovou ho čeká 31. července a musí se rozhodnout, jestli bude bojovat za svoji nevinu, nebo zaplatí kolem 13 milionů liber, částku, kterou měl údajně zatajit při danění. Také fanoušci mu to mohou dát pocítit, však ho letos nejednou vypískali na domácím stadionu.

Pravděpodobnost odchodu 7/10

Gareth Bale

Čím je užitečný na hřišti

Jeho 67 gólů a 51 asistencí ve 150 zápasech za Real jsou vynikající numera. Třikrát zvedl nad hlavu ušatou trofej z Ligy mistrů, když ve dvou finálových zápasech hrál podstatnou roli. To je jasný důkaz, jak pozitivní vliv měl Bale na mužstvo, když byl na trávníku. Tedy zdravý. Druhou stranou mince je totiž skutečnost, že odehrál pouhých 56 procent možných minut, brzdila ho totiž neustálá zranění.

Čím je užitečný mimo hřiště

Pokud někdo pochyboval o Baleově komerčním potenciálu, pak musel svůj názor kompletně změnit loni v létě, kdy Bale dotáhl svůj Wales na EURO 2016 téměř až do finále a stal se ikonou turnaje. To se opakovalo letos při finále Ligy mistrů v Cardiffu, stal se také hlavní tváří při představování nových dresů. Pro Adidas je stále klíčovým hráčem a tím pádem i pro Real. Prezident Pérez ho už při přestupu z Tottenhamu viděl jako ideální prostředník pro dobývání anglicky hovořící menšiny na asijských trzích. O tohle by určitě nechtěl přijít.

Kam by mohl jít?

Do Manchesteru United. José Mourinho jednoznačně uvedl, že by byl Gareth Bale velice vítanou posilou, kolem níž by postavil tým.

Šance na odchod

Letos v létě minimální. To příští bude záležet na tom, jak se mu podaří nadcházející sezóna. Vzhledem k tomu, že se nehraje žádný velký turnaj, může v klidu doléčit své neduhy a ročník 2017-18 začít s čistým štítem. Pokud se mu zdravotní trable vyhnou, bude jeho vliv na hru a potažmo výsledky Realu bezesporu značný a tím pádem ani nebude důvod ho prodávat. Navíc Bale chce zůstat v Madridu, kde má dlouhodobý kontrakt.

Pravděpodobnost odchodu 6/10

Karim Benzema

Čím je užitečný na hřišti

Je perfektním doplňkem k Ronaldovi a Baleovi, v nemalém množství smrtících madridských protiútoků hraje podstatnou roli jeho skvělá přihrávka. Hraje často zády k brance, čímž z této činnosti osvobozuje své dva útočné kolegy.

Čím je užitečný mimo hřiště

Má samozřejmě mnohem menší reklamní vliv než Ronaldo a Bale, nicméně Real na něj sázel jako hlavní postavu při předvádění nových dresů. Poté, co odešel Pepe, se stal jedním z týmových kapitánů, což zvyšuje jeho odpovědnost.

Kam by mohl jít?

Z této trojice je u něj asi nejpravděpodobnější odchod do některé z mimoevropských lig.

Šance na odchod

Je velkým favoritem prezidenta Péreze, byť mezi částí příznivců moc sympatií nepobírá, nejen proto, že nesází tolik gólů jako Ronaldo, ale spíš kvůli tomu, kolik skvělých šancí zahodí. Nicméně by se mohl hodit jako ideální pomoc pro aklimatizaci Mbappého, až přestoupí do Realu.

Pravděpodobnost odchodu 5/10

Závěr

Real Madrid slíbil Mbappému, že pro něj udělá místo. Ale možná v klubu ani sami nevědí, jak toho docílit. Jenže Blancos už v minulosti přišli o Neymara, který připustil, že v klubu dokonce absolvoval lékařské prohlídky, jenž si nakonec vybral Barcelonu a proto chce Pérez Mbappého získat za každou cenu. Včetně toho, že mu namluví, že bude po svém příchodu první volbou.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, dailymail.co.uk