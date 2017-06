Primera Division - Útok snů? Spojí se v Atléticu Madrid palebná síla Costy a Ibrahimoviće?

© FotbalPortal.cz - Budou Costa s Ibrahimovićem oblékat dres Atlética?

Dnes 08:11 - Okurková sezóna, všechny soutěže dohrané a na Pyrenejském poloostrově kolují novinami různé zajímavé zvěsti týkající se složení kádrů jednotlivých mužstev pro novou sezónu. Že má Atlético zájem o Diega Costu je už dlouhou dobu známo, ale že by se k němu měl přidat v útoku Colchoneros i Zlatan Ibrahimović? Tak to by bylo terno.

Útok jak z partesu. Tak se teoreticky na papíře rýsuje varianta, podle níž by se v Atléticu Madrid mohli potkat dva hráči, jejichž povahové rysy jsou takříkajíc nestandardní. Směs egoismu, arogantnosti, nadutosti s nadáním střílet branky vždy a všude z nich za léta ve špičkovém fotbale vyprofilovala jedinečné osobnosti.

A tito dva plejeři se možná od nové sezóny sejdou v jednom dresu Atlética Madrid. Diego Costa je dávným přáním Diega Simeoneho a o jeho návrat do Madridu, kde se v minulosti vypracoval ve špičkového střelce, má zájem už minimálně od loňska. Nyní jeho příchod vypadá velmi nadějně, neboť Conte, manažer Chelsea, vzkázal brazilskému rodákovi, že s ním do nadcházející sezóny nepočítá. Potíž může být v tom, že Atlético nesmí do ledna vzhledem k trestu od FIFA zapisovat nové hráče na soupisku.

Půlroční pauza by ale naopak přišla vhod Zlatanu Ibrahimovićovi. Ten by se aspoň pořádně vykurýroval ze zranění kolene, které bylo jedním z hlavních důvodů, proč nepokračoval v Manchesteru United. Red Devils mu nabídli možnost zotavovat se v jeho zařízení a podle zdravotního stavu mu případně nabídnout nový kontrakt od ledna. Ovšem Mino Raiola, agent hráče, tak dlouho čekat nehodlá. Nabídka z Atlética by ho lákala mnohem víc. Žádná Amerika, která po něm touží. Zlatan chce hrát v Evropě.

Problémem může být ovšem věk švédského útočníka, ale hlavně plat. Atlético by si asi nemohlo dovolit hradit tučnou gáži, kterou pobíral na Old Trafford.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, 101greatgoals.com, sport.es, as.com