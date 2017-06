© thesun.co.uk - Sandro Ramírez

Dnes 15:56 - Překvapivý a nečekaný tah chystá madridský Real. Má totiž v úmyslu vyfouknout Evertonu posilu, na kterou si dělal manažer Toffees Ronald Koeman zálusk několik týdnů. Proslýchá se, že vyhlédnutý hráč měl již podstoupit lékařskou prohlídku před uskutečněním přestupu. Ovšem teď se do hry vložil Bílý balet.

Kdo je tím borcem, který upoutal pozornost čerstvého vítěze španělské ligy a Ligy mistrů. Někdejší barcelonský útočník Sandro Ramírez. Ten přišel do akademie azulgranas ve 14 letech a postupně procházel jednotlivými kategoriemi až se před ním otevřela brána prvního mužstva.

A vstup mezi elitu měl slušný. Ve třech úvodních zápasech dal dva góly a pokaždé jako střídající hráč. Jenže pak se mu cesta do sestavy po zkompletování formace Messi, Suárez, Neymar definitivně zavřela a minuty paběrkoval po drobných.

Proto se před sezónou 2016-17 rozhodl odejít z klubu a Barcelona byla natolik solidární, že hráče nechala jít úplně zadarmo. Směrem do Málagy. Ovšem zde se stal hlavním protagonistou a uplynulé sezóně nastřílel dohromady 16 branek.

To z něj při výkupní klauzuli 6 milionů eur dělalo lákavé zboží. Kupující de facto nic neriskuje. Proto si ho do kádru chtěl přivést i Ronald Koeman, který cítí, že asi přijde o Lukaka a silový forvard typu Sandra by se hodil. Před startem ME 21, kterého se ve španělském dresu účastní i Sandro, měl dokonce projít lékařskou kontrolu.

Ovšem zatím transfer uzavřen nebyl a podle deníku Marca se do hry měl vložit Real Madrid. Také Los Blancos přijdou o ofenzivního hráče - Moratu - a exbarcelonský fotbalista by mohl být ideální náhradou, navíc ekonomicky velice výhodnou. Ještě předtím se ale mohl dokonce stěhovat do Atlética Madrid. Diego Simeone po něm mocně toužil. Ale všechno padlo ve chvíli, kdy byl Colchoneros potvrzen trest zákazu nakupování hráčů od FIFA i na letní přestupní termín.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk, marca.com