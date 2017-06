Primera Division - Paulinho by stál Barcelonu 40 milionů eur

© sport.es - Paulinho

Dnes 13:59 - Není to fotbalista z kategorie hvězd, opustil evropský fotbal, není středem zájmu. Přesto by mohl být pro Barcelonu důležitý. A hodně. Brazilec Paulinho neuspěl během působení v Tottenhamu, ale nyní v čínském Guangzhou opět předvádí výborné výkony. Natolik dobré, že se o něj azulgranas vážně zajímají.

Paulinho neskrývá, že by se mu přesun do Barcelony zamlouval. Na pozici defenzivního záložníka by mohl být Barce velmi užitečný. Ve svých prohlášeních je ale opatrný, odměřený. Nicméně vedení si je jisté tím, že by angažmá v Barceloně bral všemi deseti, zvlášť sezónu před velkým fotbalovým svátkem, mistrovstvím světa 2018 v Rusku.

Čínský klub Guangzhou Evergrande už je připravený s Barcelonou jednat, ale svého hráče, klíčového pro kouče Luise Felipeho Scolariho, se nechce zbavit. Zejména nyní, kdy mužstvo čeká čtvrtfinále asijské Ligy mistrů, velký cíl tohoto klubu.

Guangzhou jde do rokování s tím, že chce po Barceloně plnou částku výkupní klauzule - to je 40 milionů eur. Barcelona má v plánu začít na 20 milionech, aby se dostala k tržní ceně, která je zhruba na 25 milionech. Ovšem aby šla cena dolů, bude klíčová role, jakou sehraje samotný Paulinho.

A ten se proti vedení moc stavět nebude. Čínskému klubu je vděčný za to jak si ho hýčká. Platí mu 7 milionů eur ročně čistého, navíc se odsud vrátil do brazilské reprezentace. Takže na vedení katalánského klubu, které už předložilo hráči nabídku, nečeká jednoduchý úkol.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, sport.es