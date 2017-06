Primera Division - Naděje pro Barcelonu? Verratti odmítl podepsat novou lukrativní smlouvu s PSG, ale…

© thesun.co.uk - Marco Verratti

Dnes 10:54 - Marco Verratti. Kolem něj se teď točí v Barceloně úplně všechno, Fanoušci hltají každou informaci, která by vnesla další naději na přestup tohoto 24letého Itala z Paris SG a ve vedení klubu si lámou hlavu nad tím, jak obměkčit nepříjemného protivníka při vyjednáváních o potencionální posile.

Verratti by se měl stát přestupovou jedničkou Barcelony letošního léta. Příchod tohoto hráče by měl vrátit zašlý lesk proslulé záloze azulgranas, dát oddych Busquetsovi a pomoci i na ofenzivnějších postech.

Jenže cesta za tímto klenotem z Pescary nebude jednoduchá. Ani náhodou. Byť z denního tisku probleskují informace o tom, že se Verratti postavil do role rebelujícího hráče. „Verratti přerušil dovolenou na Ibize a odcestoval do Paříže na schůzku s vedením PSG, které mu nabídlo podstatné vylepšení platu na 12 milionů eur čistého. Hráč ji sice vyslechl, ale znovu zopakoval, že jeho přáním je opustit klub a přestoupit do Barcelony,“ uvádí Sport.

Jenže to je jen začátek dlouhé cesty, která direktivu katalánského klubu během léta čeká. Verratti má totiž stále platnou smlouvu. „Prezident Nasser Al-Khelaifi a sportovní ředitel Antero Henrique Verrattimu nicméně zopakovali, že jeho smlouva platí do roku 2021 a rozhodně mu nedovolí z klubu odejít.“

Za takovéhoto stavu věcí jsou nejpádnějším argumentem samozřejmě peníze. A byť se Barcelona letos chystá utrácet, rozhodně si nemůže dovolit utratit částku, kterou požaduje francouzský klub, jež by představovala nový přestupový rekord. Anglický The Sun dokonce uvádí cifru 132 milionů liber.

Nová sezóna začíná pro PSG tréninky 4. července a rebelující Verratti na ně údajně nehodlá nastoupit.

