Primera Division - Už se jedná. Morata je zas o kousek blíž Manchesteru

Dnes 09:52 - Přestup španělského útočníka Álvara Moraty z Realu Madrid do Manchesteru United už se podle všeho blíží do cílové rovinky. Podle deníku Marca už oba kluby začaly intenzivně vyjednávat o očekává se velmi brzká dohoda.

Morata nedostával v Realu Madrid tolik herního prostoru, kolik by se jemu samotnému zamlouvalo a proto po zisku trofeje z Ligy mistrů předložil vedení svoji touhu odejít ze San Bernabéu.

Ačkoliv bylo zájemců několik, nejnadějněji vypadá jeho odchod do Manchesteru United. Oba kluby už spolu zasedly k jednacímu stolu.

„Druhý nejlepší střelec Realu si trvá na svém. Chce Madrid opustit. Trenér Zidane se ho sice snažil přemluvit, ale jeho slova Moratu nepřesvědčila,“ uvádí dnešní vydání deníku Marca.

„Manažer United Mourinho se chtěl distancovat od údajného zájmu koupit Cristiana Ronalda, a jasně naznačil, že vyvoleným hráčem, který se má stát tahounem týmu, je Morata,“ poznamenal redaktor José Félix Díaz.

Real samozřejmě logicky z taktických důvodů nadále trvá na tom, že nechce Moratu prodat. „Chtějí za něj 80 milionů eur a rozhodně nemají v úmyslu z této sumy couvnout ani o píď. A tím spíš, když vědí o silném zájmu Mourinha, který ho po odmítnutí Griezmanna považuje za prioritní posilu.“

Že je dohoda mezi oběma kluby blízko, nemají ve španělském deníku sebemenších pochyb. „Příští týden může být o budoucnosti útočníka rozhodnuto. Takové je alespoň přání Moraty, který by se z dovolené už rád vracel do nového působiště. Byť myslí na United, v žádném případě nezaujme postoj, kdy by si měl odchod z Madridu nějak vynucovat. Přeje si, aby se oba kluby dohodly.“

