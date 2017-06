Primera Division - Sebral Barceloně body v boji o titul, teď si sype popel na hlavu

© as.com - Barceloně neuznal sudí Hernández regulérní gól

Dnes 13:57 - Už to nikdy nevrátí zpět, ale v myšlenkách se k tomu vrací stále. Španělský sudí Hernández Hernández letos v lednu neuznal Barceloně jasný gól na půdě Betisu, čímž ji připravil o výhru, která mohla hrát velkou roli v boji o ligový titul. K celé kauze se nyní ještě zpětně vrátil.

O dva regulérní body přišla Barcelona na konci ledna v zápase na stadionu Benita Villamarína v Seville. Tehdy proti Betisu nehrála úplně nejlepší zápas. Dokonce i prohrávala od 75. minuty 1:0, ale nakonec i díky gólu Suáreze z devadesáté minuty zachránila bod.

Mohla mít ale tři, čímž by dostal boj o titul okamžitě jiný rozměr. Nebýt toho, že rozhodčí neuznal jasný gól, kdy si obránce Betisu srazil do vlastní branky míč, který přešel asi o metr brankovou čáru. Arbitr tehdejšího zápasu se k celé záležitosti vrátil ještě jednou.

„Chápu hněv mnoha lidí, ale nebylo možné, abychom to viděli. Byl to velice rychlá akce, kterou můj asistent nemohl vidět a já mu nemohl pomoci,“ uvedl.

„Když si znovu a znovu pouštíte celou akci, je vám z toho špatně, jste zkroušený. Je ve hře vaše prestiž profesionálního rozhodčího. Byla to jasná situace, nad slunce jasná a to, že jste to nemohl vidět vám ublíží v médiích a také po fotbalové stránce,“ pokračoval Hernández.

„Je to jasná chyba, ovšem stejně jasné je pochopit, že pokud máte před sebou tři lidi, prostě inkriminovaný moment nemůžete vidět.“

„Po takové chybě jste hodně špatný. Je to omyl, který se s vámi dál táhne, protože pokaždé, když máte před sebou nějakou výzvu, vyleze to na povrch.“

