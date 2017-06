Primera Division - Ronaldo půjde na schůzku s prezidentem dobře vyzbrojen – s tučnou nabídkou od PSG

© thesun.co.uk - Cristiano Ronaldo s prezidentem Pérezem

0 Líbilo se

Dnes 15:28 - Určitě velmi zajímavá bude schůzka portugalského útočníka Cristiana Ronalda se svým šéfem, prezidentem Realu Madrid Florentinem Pérezem. Setkání, které se uskuteční nejdříve po skončení Konfederačního poháru, může vnést hodně světla do kauzy případného odchodu CR7 ze Španělska. A Cristiano bude mít v ruce pořádný trumf, který svědčí o tom, že jeho choutky na odchod nejsou úplně mimo mísu.

Ať už to vyvolala daňová aféra, nebo se stala jen příčinou toho, co už v nitru portugalské hvězdy bujelo dříve, jisté je, že Cristiano Ronaldo má v úmyslu opustit klub, do něhož přišel v roce 2009 a kde se stal nejlepším fotbalistou planety.

V útrobách madridského klubu panuje nejistota a napětí, jak se bude celá situace vyvíjet dál. Cristiano Ronaldo, který je lídrem sportovního projektu, bez nějž by byl chod týmu vážně ohrožen, se k celé situaci oficiálně ještě nevyjádřil. Má v plánu nejprve hovořit s prezidentem Pérezem. Ovšem ne dříve než po skončení Konfederačního poháru, kterého se účastní s portugalským národním týmem.

Titulní strana deníku Marca



A podle deníku Marca má jít na tuto schůzku s jedním velkým trumfem. „Cristiano Ronaldo přijde s nabídkou od Paris SG, čímž chce Pérezovi demonstrovat, že je svolný k odchodu z Realu. Pařížský klub je připraven utratit rekordní sumu,“ píše promadridský list.

„Florentino doufá, že přesvědčí Ronalda o tom, že setrvání je pro něj nejlepší volbou. Ovšem pokud si Portugalec vezme do hlavy, že chce opravdu odejít a požádá o to prezidenta, nabídka ve výši téměř 200 milionů eur se bude jen těžko odmítat.“

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, marca.com, thesun.co.uk