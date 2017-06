© FotbalPortal.cz -

Dnes 16:12 - Barcelona má v plánu angažovat do svých řad italského záložníka Marca Verrattiho. Jenže čelí velkému problému. O jeho přestupu musí jednat s bohatým klubem - Paris SG. Žádná legrace, navíc z historického pohledu se jeví tento francouzský klub pro azulgranas jako nepřekonatelná zeď či nedobytný hrad, z něhož si nikdy nedokázali uloupit to, po čem toužili.

Marco Verratti je podle odborníků přesně to, co Barcelona aktuálně potřebuje k tomu, aby se její marodná záloha dostala opět do bývalé fazóny. Iniesta na nejlepší zápasy loni jen vzpomínal, Rakitić střídá skvostná představení s těmi průměrnými, Denis s Andre Gomesem si stále zvykají na specifické prostředí. Zkrátka příchod italského reprezentanta by měl vytrhnout trn z paty novému kouči Valverdemu na cestě za hlavními výzvami ve Španělsku i Evropě.

Ovšem vyrvat tohoto hráče ze spárů pařížského monstra se jeví jako naprostá „mission impossible“. Nemožné. Jednak kvůli tomu, že bohatý francouzský klub nemá potřebu hráče pod dobrou smlouvou prodávat a navíc v minulosti už Barcelona u PSG při jednáních o posilách opakovaně neuspěla. Zde jsou ty nejpamátnější případy:

Thiago Silva

Do Paříže přišel v roce 2012 z AC Milán. 42 milionů byla na stopera slušná pálka. Brzy se z něj stal kapitán a jeden z hlavních symbolů PSG. Barcelona nebyla schopna ani ochotna utratit tolik peněz a v souboji s francouzským klubem jasně prohrála. O hráče se pak pokoušela prakticky každé další přestupové období, dokonce se snažila využít vůli hráče hrát na Camp Nou. Ovšem vylepšený kontrakt choutky Silvy na odchod definitivně zahnal.

Marquinhos

Historie se opakovala o rok později s dalším brazilským stoperem. Tentokrát šlo o sázku na budoucnost, kdy se Marquinhos měl dokonce stát příštím nástupcem Silvy. PSG ale opět neskrblilo a zaplatilo římskému AS za tento přestup 31,4 milionů eur. Marquinhos začal jako náhradník a naslouchal nabídkám Barcelony, ale odpověď majitele Al-Khelaifiho byla vždycky zamítavá.

David Luiz

Barceloně se opět připletlo do cesty PSG, když se snažila získat jiného zkušeného zadáka. PSG ovšem v roce 2014 zaplatila Chelsea 49,5 milionů eur. Nakonec ale tohoto hráče pustilo v roce 2016 zpět na Stamford Bridge za 35 milionů eur.

Adrien Rabiot

Mladý francouzský záložník se fotbalovému řemeslu učil v akademii pařížského klubu a po hostování v Toulouse se v roce 2012 zařadil do prvního týmu. Barca v tomto levonohém středopolaři viděla budoucí náhradu či doplněk k Sergiu Busquetsovi. Ovšem jednání nikdy nepokročila moc daleko.

Ángel di María

Argentinský reprezentant opustil Real Madrid v roce 2014 a namířil si to do Manchesteru United. Ovšem rok v Premier League pro něj byl utrpením a tak se okamžitě stal lákavým zbožím hned pro několik klubů, mezi nimiž se nacházela i Barca. Ta si byla dobře vědoma prověřené spolupráce mezi Messim a Di Maríou...Jenže přišlo PSG, vytasilo 63 milionů eur a El Fideo byl jejich. Jméno Di Maríi je ale s katalánským klubem spojováno i letos. Jestli ale došlo k nějakým jednáním jisté není.

Marco Verratti

A je tu současnost. Verratti se domnívá, že jeho etapa v francouzském klubu dospěla ke konci a předložil vedení svoje přání odejít. Barcelona učinila první krok, chtěla zahájit jednání a je ochotna jít až k velmi vysokým číslům. Zhruba na 80 milionů eur. Ovšem odpověď PSG byla, jak jinak, opět zamítavá. Nehodlá se o přestupu bavit.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, sport.es