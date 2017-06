Primera Division - Mnoho kandidátů do branky Realu Madrid. Kdo ale bude jedničkou v nadcházející sezóně?

© FotbalPortal.cz - Kdo bude v Realu příští sezónu jedničkou?

3 Líbilo se

Dnes 13:36 - Post brankáře byl dlouhou dobu v Realu naprosto pevný. Iker Casillas byl hlavním strážcem svatyně a jestli byla v týmu pozice, o níž nebylo nutné váhat, pak to byla právě ta gólmanská. Až do roku 2012, kdy José Mourinho z branky Casillase vystrnadil a od té doby začalo neustálé hledání. A ačkoliv se zdálo, že by už mohlo mít svůj konec, stále tomu tak není. Místo brankáře v Realu je stále otazníkem a není jasné, kdo se mezi tři tyče postaví na startu letošního ročníku.

Nepřesvědčivé výkony Keylora Navase v průběhu sezóny, jeho nízký mediální kredit a image, nabídka dalších gólmanů na trhu...To vše nutí prezidenta Blancos Florentina Péreze přemýšlet nad tím, s jakou jedničkou vyrukuje do blížící se sezóny 2017-18.

Dlouhou dobu to vypadalo, že se do Madridu, byť na jiný stadion, než z kterého odcházel do Manchesteru, vrátí David de Gea, španělský reprezentant. Jenže zájem Realu poměrně ochladl, na což mohl mít i vliv italský talent Gianluigi Donnarumma, který prohlásil, že dobíhající smlouvu v AC Milán neprodlouží. Navíc mimo mísu nebyl ani možný příchod Belgičana Thibauta Courtoise z Chelsea. Tak kdo nakonec oblékne rukavice při úvodním výkopu nadcházejícího ročníku? A v nejbližší budoucnosti?

Keylor Navas

Určitě má nejlepší výchozí pozici. Předminulou sezónu ukázal své kvality, letos to trošku drhlo, ovšem v rozhodující fázi úspěšného ročníku se znovu vzchopil a velkou měrou přispěl k tomu, že Real vybojoval ligový titul a Ligu mistrů. Trenér Zidane a kapitán týmu Ramos za ním navíc hodně stojí, takže i z toho důvodu nevypadá příliš pravděpodobné, že by z Realu odešel. A ještě jedna neméně podstatná záležitost. V Kostarice o něm točí celovečerní film a Pérez proto tuší, že není ideální doba ho poslat pryč.

Ale přeci jen mu letos bude 31 let a dva potenciální gólmani se brzy budou pohybovat ve vodách „free agentů“, takže...

David de Gea

Zdálo se, že druhý pokus zlákat španělského reprezentanta do kabiny na San Bernabéu už konečně vyjde a bude jen otázkou času. Jenže teď je zase všechno jinak. A pokud by měl Real přeci jen choutky zbavit se Navase a na výběr dvojici Donnarumma (příští rok zadarmo) - De Gea (61 milionů liber) pak je jasné, pro koho by se rozhodl. Pokud by tedy do celé operace nějak nevstoupil James Rodríguez, o nějž je v Manchesteru zájem.

Thibaut Courtois

Florentino Pérez našel v tomto gólmanovi velké zalíbení a v průběhu letošní sezóny, kdy se Navasovi zrovna moc nedařilo, znělo jeho jméno v souvislosti s možným přesunem do Madridu hodně nahlas. Courtois má nezpochybnitelné kvality a pokud by příští léto nevyšla alternativa Donnarumma, pak by šlo o zajímavou volbu. Ale mnohem pravděpodobněji vypadá scénář kdy mu Chelsea nabídne mnohem větší peníze, aby zůstal.

Gianluigi Donnarumma

Osmnáctiletý brankář s velkou budoucností by byl určitě nakloněn svému přestupu do Realu Madrid. Mohl by dokonce přijít ještě toto léto, pokud AC Milán zavrhne nabídku Bílého baletu na přestup a ponechání ho na hostování po dobu celé příští sezóny na San Siru. Byl by náhradníkem Navase, který by tak měl jistotu své poslední sezóny v Realu.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, dailymail.co.uk