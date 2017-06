Primera Division - Real se bojí ztráty Ronalda a hodlá za něj zaplatit dluh

© mirror.co.uk - Cristiano Ronaldo

Dnes 08:38 - Vedení Realu Madrid se po posledních hektických dnech začalo bát, že může o svoji hvězdu Cristiana Ronalda přijít. Ten je totiž nespokojený s tím, jak je s ním nakládáno poté, co byl obviněn z daňových úniků a měl se vyslovit v tom smyslu, že opustí Španělsko. Bílý balet ale udělá úplně všechno, jen aby zabránil jeho odchodu.

Celá kauza se rozjela v médiích v úterý. Cristiano Ronaldo byl prokurátorem obviněn z daňového úniku, kdy v letech 2011-2014 měl připravit finanční úřad ve Španělsku, kde je přihlášen k placení daní, o téměř 15 milionů eur. Nejprve k celé záležitosti podotkl pouze to, že má „čisté svědomí“, posléze už ale změnil postoj, když uvedl: „někdy je nejlepší odpovědí být zticha.“

Netrvalo dlouho a bulvár začal přinášet první informace o tom, že Cristiano Ronaldo je ve Španělsku nespokojený tím, jak s ním je nakládáno, jako by byl nějaký zločinec. Proto měl prohlásit a svěřit se i svým spoluhráčům v reprezentaci, že ve Španělsku, tedy Realu, končí a rozhodnutí už je nezvratné.

„Odcházím z Madridu, jsem rozhodnutý. Není cesty zpět,“ citoval hráče deník Marca.

Takové situace by s radostí využil Manchester United. Klub, za který Ronaldo šest let hrál, by rád portugalského fotbalistu získal zpět do svých řad a nebyla by k tomu lepší příležitost než ta současná, kdy je CR7 pořádně nahněvaný.

Jenže tomu bude chtít za každou cenu zamezit generalita madridského klubu. Ta je totiž připravena zaplatit za Cristiana Ronalda celý dluh a hráči prodloužit o rok kontrakt, který mu zaručuje 365.000 liber týdně.

Přitom Ronaldo nový závazek podepsal loni v listopadu a má platnost do roku 2021. Nyní by tak byl o další sezónu prodloužen a navíc by dostal podpisový bonus, jímž by „smáznul“ dluh na daních.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk