Primera Division - Marco Asensio: Messi by se do Realu Madrid nehodil. Určitě ne teď

© fourfourtwo.com, zimbio.com, fotbalportal.cz - Asensio: Messi se do Realu nehodí

0 Líbilo se

Dnes 16:22 - V nedávno skončené sezóně vyhrál Real Madrid španělskou ligu, na což čekal 5 let, a také se mu jako prvnímu klubu v historii povedlo obhájit triumf v Lize mistrů. Zinedine Zidane odvádí pro Bílý balet opravdu kvalitní práci. Také má k dispozici skvělé mužstvo, jehož součástí je i mladý Marco Asensio. Ten nyní prohlásil, že v současnosti by se do něj nehodil ani Lionel Messi. Podle Asensia je aktuální kádr perfektní.

Marcu Asensiovi je 21 let. Zinedine Zidane mu dopřává čím dál více prostoru. I tak se ovšem spekuluje o tom, že by mohl Asensio zamířit jinam. Na druhou stranu se očekává, že by měl s Realem Madrid podepsat novou smlouvu.

Odchod spíše čeká jiné hráče. Nejčastěji se mluví o přestupu Álvara Moraty a také Jamese Rodrígueze. Ovšem Asensio je spokojený se současným kádrem Realu Madrid. Na otázku, zda by do něj mohl zapadnout Lionel Messi, Asensio odpověděl:

„Ne, momentálně ne. Tým, který v Realu Madrid máme, je skvělý. Pokud zůstane stejný, jako je teď, pak to bude perfektní. Bude to dokonalé.“

Asensio v sezóně 2016/2017 nastoupil v dresu Los Blancos k 23 ligovým utkáním a podařilo se mu třikrát skórovat.

Kam dál?

Více informací o Real Madrid CF naleznete zde.

Michal Čermák / fourfourtwo.com, fotbalportal.cz