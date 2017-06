Primera Division - Barcelonský výprodej začíná. S kterými hráči nepočítá nový trenér Valverde?

© FotbalPortal.cz - Který hráč opustí v létě Barcelonu?

1 Líbilo se

Dnes 13:34 - Nový trenér Barcelony Ernesto Valverde již pomalu spřádá plány na příští sezónu. Zabývá se nejen tím, jak posílit kádr, s nímž by chtěl vybojovat zpět ztracené pozice. Nýbrž dumá také nad tím o které hráče by stávající soupisku odlehčil. Bohužel ne všichni borci pasují do představ „El Txingurriho“.

Zatím se jedná o osm jmen, která většinou trávila sezónu 2016-17 na hostování v jiných klubech. A hráči, kteří uplynulý ročník naslouchali pokynům Luise Enriqueho, nedostávali tolik prostoru, jaký by odpovídal nejen přání samotných hráčů, ale kolikrát ani investici do nich vložené.

Arda Turan

Do této kategorie spadá především Arda Turan, který přišel na Camp Nou v létě 2015 za 34 milionů eur, které z bonusy narostou až na 41 milionů. Půl roku kvůli trestu od FIFA hrát nesměl a do dneška si nevybudoval stálejší pozici v sestavě. Byť jeho agent nedávno uvedl, že se ho Barcelona zbavit nechce, jeho budoucnost v týmu vypadá hodně nejasně. Potenciálně nejvyšší zdroj příjmu pro barcelonskou kasu.

Mathieu

Zázrak, že vůbec ještě kabinu azulgranas obývá. Když už nastoupil, neoplýval zrovna herní jistotou, poslední dobou byl spíše na seznamu marodů. Klub by ho chtěl prodat, ovšem pokud se nějaký zájemce přeci jen najde, moc velkou částku za něj zřejmě nenabídne.

Munir

Vedení ho loni poslalo na hostování do Valencie, která na něj měla předkupní právo za 12 milionů eur. Ale nevyužila ho. Předpokládá se, že Barcelona pošle mladého hráče, který má smlouvu do roku 2019, na další hostování.

Sergi Samper

Stejná situace jako u Munira. Střední záložník se měl pořádně rozehrát v Granadě. Ovšem sestupující klub točil trenéry jak na kolotoči a v podstatě žádný z nich barcelonského fotbalistu moc nestavil. Proto se předpokládá znovu hostování.

Vermaelen

Ani na dalším hostování, tentokrát v AS Řím, se nechytil. Pokud k tomu připočteme prakticky nulové vytížení v dresu blaugranas, dojdeme k jednoduchému závěru. Velký omyl musí co nejrychleji přetrhnout pouto s tímto klubem. Nejjednodušší cestou bude rozvázání smlouvy, která má platnost do roku 2019.

Douglas

Další „flop“ barcelonského managementu. Na hostování ve Sportingu Gijón, který padá do druhé ligy, si alespoň trochu zahrál, ovšem jeho mise v Barceloně už nebude mít dalšího pokračování. Buď dojde k rozvázání smlouvy a nebo si brazilský bek vyzkouší další hostování. Ale mělo by být lépe ošetřeno, neboť to v Gijónu vlastně celé finančně dotovala Barcelona. Hráč chce navíc hrát pokud možno ve Španělsku, aby měl nárok na občanství.

Cristian Tello

Hráč, který se v prvopočátcích v barcelonském áčku jevil velice nadějně, má ještě rok smlouvu. Barca ho chce prodat, kredit má slušný a klubová generalita se domnívá, že by za něj mohla utržit klidně 10 milionů eur.

Masip

Třetímu brankářovi končí na Camp Nou kontrakt a nový mu nebude nabídnut. Vedení chce navíc přejít na systém pouhých dvou brankářů v prvním týmu, které by v případě potřeby doplnil gólman z rezervního celku.

Ještě jedno jméno se zmiňuje v souvislosti s možným odchodem z klubu. Jde o záložníka či útočníka Rafinhu, vlastně jednoho z posledních hráčů, který po úspěšném hostování našel místo v prvním týmu. Brazilec by se rád podíval na světový šampionát, ale pokud bude v Barceloně sedět na lavičce, zkoukne ho akorát tak maximálně v televizi.

Více informací pro všechny fanoušky Barcelony najdete na FB stránkách 4EVERBARCA.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, marca.com