Dnes 08:44 - Včera se zase ukázal v tom nejlepším světle. V reprezentačním dresu Francie se dostával do šancí a nakonec vstřelil i vítězný gól v zápase s Anglií, v němž Les Bleus hráli téměř celý poločas v deseti. Ousmane Dembélé určitě bude během léta patřit mezi nejsledovanější hráče. Zájem o něj má Barcelona, s níž měl být v kontaktu už loni.

Kdo ho sledoval ve včerejším souboji mezi dvěma fotbalovými velmocemi, Francií a Anglií, určitě musel uznale pokývat hlavou, že takový hráč, byť mu bylo teprve 20 roků, by se v dresu Barcelony neztratil. Ta ho má mezi svými prioritami pro letní nakupování.

Měla ho už loni, což sám hráč potvrdil. „Již v loni jsem byl v kontaktu se sportovním ředitelem Barcelony,“ potvrdil včera po zápase pro televizní společnost Canal+ Francia. Jenže hráč se tehdy tak velkého přechodu obával. Z Rennes nakonec putoval do Signal Iduna Parku v Dortmundu.

„Nebudu v základu a já chci hodně hrát,“ byla odpověď hráče, který má za sebou skvělou sezónu v Borussii. V rámci všech soutěží nastřádal 48 zápasů, v nichž desetkrát skóroval.

Jeho budoucnost v bundesligové soutěži je ale zahalena mraky otazníků. Seznam uchazečů je dlouhý, navíc trenérské křeslo opustil jeho velký obdivovatel Thomas Tuchel. „V Dortmundu je mi dobře, mám smlouvu do roku 2021 a nevnímám to, co se poslední dobou říká a píše,“ snažil se zahrát do autu lavinu spekulací mladý Francouz.

Nicméně jak by reagoval na konkrétní nabídku, třeba z Barcelony? Těžko říct...

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com