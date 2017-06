Primera Division - Manchester a další zájemci mají můlu, Griezman podepsal s Atléticem novou smlouvu

No a co ze ma novou smlouvu? Vsichni hraci v klubech maji smlouvy Problem je ze za zadny evropsky gigant uz si nikdy nezahraje. Smlouva je na 5 let a v nejblizsich 3 letech Atleti ho nepusteji, a potom mu bude 30 a maximalne kdo ho bude jeste chtit je PSG. Sice zustal kvuli Simeonemu ale ten taky muze kazdou chvili odejit.

Antoinovi preji hodne stesti v Atleticu