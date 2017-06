Primera Division - Morata olajkoval příspěvek, který hovoří o jeho přestupu do Manchesteru

© thesun.co.uk - Álvaro Morata

Dnes 13:50 - Čím dál více indicií nabízí útočník Álvaro Morata aby jeden začal věřit tomu, že jeho přestup z Realu Madrid do Manchesteru United už je vlastně hotový, akorát se to oficiálně ještě říkat nesmí. Tentokrát ještě navíc podnítil spekulace o možném transferu svých týmových spoluhráčů Jamese Rodrígueze a Garetha Balea.

Když už to není do nastavených mikrofonů, jako minulý týden po zápase s Kolumbií, tak je to Moratova aktivita na sociální síti Instagram, která zvyšuje spekulace o hráčově pravděpodobném přestupu do Manchesteru United.

„James? Možná budeme příští rok spoluhráči. Kdo ví? Doufám, protože je to výborný fotbalista a mám ho moc rád.“, uvedl po středečním přátelském zápase s Kolumbií Morata po dotazu na budoucnost právě jeho spoluhráče, která byla spojována s Manchesterem.

Před desítkami hodin přidal další náznak a zahrnul do něj i Garetha Balea, o nějž měli mít Rudí ďáblové rovněž zájem. Na sociálních sítích aktivní Morata totiž přidal lajk pod fotku na níž se raduje s Balem a Jamesem s vítěznou trofejí z Ligy mistrů.

Ta byla doprovozena tímto textem: „Přestup Álvara Moraty do Manchesteru United je na spadnutí. Ten měl rovněž říct Garethu Baleovi, aby se k němu přidal a udělali z United ještě lepší tým. Také nevlastní otec nabádal Jamese Rodrígueze, aby posílil United, kde by dostal větší herní prostor.“

Uplynulý týden vůbec Morata na sociálních sítích překvapoval. Mezi své přátele si přidal hráče Red Devils Paula Pogbu, Juana Matu a Davida de Geu a navíc vymazal všechny informace ze svého profilu o tom, že je hráčem Realu Madrid.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk