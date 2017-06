Primera Division - Chelsea vede dostihy o Jamese Rodrígueze

© thesun.co.uk - James Rodríguez

Dnes 13:55 - Kde skončí James? Budoucnost kolumbijského záložníka v Realu Madrid vypadá nevalně a neustále se probírá, kde před nadcházející sezónu fotbalista, jenž kdysi stál Bílý balet 80 milionů eur, zakotví. Aktuálně to prý vypadá na londýnskou Chelsea.

James Rodríguez je na odchodu z Realu Madrid. Trenér Zidane ho nestavil tolik, kolik by si sám hráč představoval. V nabité konkurenci zálohy Los Blancos hrál spíš druhé housle a někdy ani to ne. V posledním zápase sezóny, finále Ligy mistrů, se dokonce nevešel do zápasové nominace a triumf svých spoluhráčů sledoval na cardiffském stadionu pouze z ochozů.

Přední kluby Evropy proto větří, že byť nevyužitý, přesto nadále velice kvalitní fotbalista, bude k mání. Největší šance se přisuzovaly Manchesteru United. Jejich zájem měl brzy ochladnout a naopak zesílil ten z francouzského Paris SG.

Jenže poslední informace ze Španělska mluví o tom, že by o Jamese měla mít největší zájem Chelsea a přisuzují se jí největší šance za angažování 25letého rodáka z Cucuty. Diego Costa a Cesc Fábregas nefigurují v plánech manažera Conteho a vedení potřebuje do svých řad přivést nějakou zvučnou posilu pro nadcházející sezónu, v níž Blues budou účinkovat v Lize mistrů.

Mezi přestupové cíle klubu měl patřit i útočník Álvaro Morata, ovšem ten zřejmě zamíří do Manchesteru United.

James Rodríguez byl blízko přestupu na Stamford Bridge už v lednu poté, co řady klubu opustil Brazilec Óscar, jenž zamířil do čínského klubu Shanghai SIPG. Nakonec se ale rozhodl setrvat v Madridu až do konce sezóny.

Ale prvním klubem, který poslal nabídku na koupi hráče, byl milánský Inter. Ovšem návrh ve výši necelých 37 milionů liber byl direktivou Blancos v cuku letu odmítnut. Inter byl vypoklonkován s tím, že nemá cenu se zabývat nabídkami nižšími než 70 milionů liber.

Prezident Realu Florentino Pérez totiž chce koupit mladou hvězdu Mbappého z Monaka, za nějž chce knížecí klub částku kolem 100 milionů liber a část transakce by Bílý balet amortizoval prodejem Jamese.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk