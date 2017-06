Primera Division - 5 klíčových otázek a odpovědí aneb Jak vážně vypadá přestup Bellerína z Arsenalu do Barcelony?

© youtube.com - Slušel by Bellerínovi barcelonský dres?

Dnes 08:42 - Jak na vlnách. Tak nějak se pohybují šance Barcelony získat obránce Héctora Bellerína z Arsenalu. Nejprve byly vyhlídky poměrně nadějné, ovšem jen do doby, kdy podepsal novou smlouvu. Nicméně v poslední době vyhlídky podle médií opět vzrostly. Jak vysoká je tedy aktuálně pravděpodobnost, že by se někdejší odchovanec La Masíe vrátil do katalánské metropole?

Pět otázek a na ně pět přímých odpovědí jasně odhalí skutečnost, že přestup Héctora Bellerína není zas tak úplně nalinkovaný a pokud bude chtít Barcelona hráče získat, bude muset vyvinout maximální úsilí. Především finanční...

1. Sešlo se už vedení Barcelony s Bellerínem?

Barcelonské vedení sice projevilo zájem o Bellerína, ale nikdy takový, aby se například sešla direktiva katalánského klubu s hráčovým agentem. Pouze se spojila s hráčem telefonicky, aby mu oznámila, že je jedním z hráčů, které by Barcelona ráda získala. A rovněž ji zajímaly podrobnosti Bellerínovy smlouvy, kterou nedávno podepsal.

2. Dal Bellerín Barceloně nějaký slib?

Bellerín není s Barcelonou nijak dohodnutý. Vedení klubu v podstatě ani nepředložilo formální nabídku. Odpověď z kuloárů blízkých hráči je taková, že Barcelona nejprve musí mluvit s Arsenalem a případně jednat s ním.

3. Může si Barça dovolit jeho plat?

Bellerín bere na Emirates Stadium hodně vysoký plat. Je třetím nejlépe placeným hráčem Gunners. Před ním už jsou pouze Özil a Alexis Sánchez. Jeho příjem se blíží 8 milionům eur hrubého plus bonusy. Už jen dorovnat tuto sumu by bylo hodně těžké ve srovnání s ostatními hráči v kabině. Choulostivé téma. Nemuselo by to dělat dobrotu.

4. Blíží se schůzka Bellerína s Wengerem?

Ani náhodou. Ostatně hráč ani nemá v plánu se v Londýně ukazovat. Nyní je na soustředění španělské reprezentace do 21 let před EURem a pak odjíždí rovnou na dovolenou. Variantu možného přestupu nevylučuje, ovšem ne za každou cenu. A vždy pouze v případě, že se sám Arsenal rozhodne, že ho prodá. V jeho hlavě určitě není idea na klub tlačit, aby ho prodal.

5. Je postoj Arsenalu neprodávat definitivní?

Na fotbalovém trhu není nikdy nic definitivní. Ovšem aby se stanovisko Arsenalu změnilo, musela by být nabídka Barcelony hodně vysoká. V součtu přestupové částky a platu hráče by musela Barça vynaložit přes 100 milionů eur. A to je na krajního obránce přemrštěná částka.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, marca.com