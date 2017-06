Primera Division - Prořekl se Morata? S odcházejícím Jamesem prý budou spoluhráči

© as.com - Budou i v příští sezóně Morata s Jamesem v jednom dresu?

Dnes 09:09 - Po skončení středečního přátelského duelu mezi Španělskem a Kolumbií vyzpovídali autora vyrovnávacího gólu domácího celku Álvara Moratu hned na hrací ploše zástupci médií. A jedna z jeho odpovědí určitě znovu zadělala na košaté diskuze ohledně budoucnosti. Nejen jeho, ale také zatím stále ještě spoluhráče Jamese Rodrígueze z Realu Madrid.

Novináři se zeptali španělského forvrada na budoucnost právě kolumbijského záložníka a Morata prohlásil: „James? Možná budeme příští rok spoluhráči. Kdo ví? Doufám, protože je to výborný fotbalista a mám ho moc rád.“

James je ale velice silně spojován s odchodem z Bílého baletu. Nejčastěji byl zmiňován ve spojitosti s Manchesterem United. I proto, že jeho agent Jorge Mendes má ve své agendě i manažera United Josého Mourinha, s nímž jsou navíc velmi dobří přátelé.

A pokud by něco na Moratových slovech bylo pravdivé, pak by to znamenalo jediné: Morata zamíří stejně jako James na Old Trafford. Jeho situace je v Realu Madrid rovněž neutěšená a v sezóně nedostával tolik prostoru v sestavě, kolik si po svém přestupu z Juventusu představoval. Trenér Zidane většinou upřednostňoval svého krajana Benzemu.

Naopak jen málo pravděpodobně vypadá, že by oba hráči byli spoluhráči nadále v dresu Realu Madrid i v nadcházející sezóně...

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk