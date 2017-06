Primera Division - Messi blízko podpisu, výkupní klauzule se zvedne na 400 milionů eur

© as.com - Leo Messi

Dnes 08:30 - Nová smlouva pro Lionela Messiho už se blíží konečné verzi. Podle informací deníku Mundo Deportivo jsou obě strany v podstatě dohodnuty. Kontrakt, který by měla argentinská hvězda podepsat, zatím neznámo kdy, by měl mít platnost do roku 2021, s opcí na další rok.

V tu dobu končí mandát současnému prezidentovi Bartomeuovi a jeho spoluhráčům z útoku Neymarovi a Suárezovi.

„Kdy dojde k podpisu nové smlouvy ale jisté není. Může to být tento měsíc, ovšem kvůli kompatibilitě k němu může dojít až po dovolené,“ napsalo Mundo Deportivo.

Nicméně včera rozhlasová stanice Cadena SER přinesla novou informaci o tom, že stávající výkupní klauzule barcelonského útočníka značně naroste. Momentálně je nastavena na 250 milionů eur, po podpisu nabobtná až na 400 milionů eur.

V tomto ohledu ale značně zaostává za Cristianem Ronaldem z Realu Madrid. Jeho klauzule po podpisu nového kontraktu činí astronomickou miliardu eur.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com