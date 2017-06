Primera Division - Nabídka 180 milionů za Cristiana Ronalda. Vybouchne přestupová bomba letošního léta?

© FotbalPortal.cz - Přestoupí Cristiano Ronaldo?

9 Líbilo se

Dnes 12:59 - Portugalský deník A Bola vypustil do světa zajímavou informaci. Podle jeho redaktorů prý letos v létě madridský Real obdrží meganabídku ve výši 180 milionů eur na přestup Cristiana Ronalda.

Přestože není uvedeno konkrétní jméno žádného klubu, zpráva velice rychle zaplavila přední stránky prestižních fotbalových serverů. Podle zmíněného periodika bude nabídek hned několik a jejich původ bude z Francie, Anglie nebo Číny.

Pokud jde o prvně jmenovanou zemi, pak pouze PSG, případně Monako mohou nabídnout takto vysokou sumu za přestup.

Podle A Bola by nejvážnější nabídka měla snad přijít z Manchesteru United. Red Devils chtějí udělat definitivní krok k tomu, aby dobyly dřívější TOP pozice v domácí soutěži i Evropě a po odmítnutí Antoineho Griezmanna z Atlética by mohl být CR7 lákavým terčem. Ovšem není to tak dávno, co byl z klubem z Old Trafford spojován barcelonský Neymar, jenže manažer Mourinho tvrdil, že zaplatit 200 milionů je bláznovství.

Samozřejmě velké peníze se točí také v Číně a tamější Superlize. Jenže ta už jednak začala bojovat proti nesmyslnému vyhazování a předražování hráčů a jednak úroveň ligové soutěže je přeci jenom dost nízko nato, aby uspokojila soutěživou povahu Cristiana Ronalda. Ten navíc opakovaně prohlašuje, že by rád skončil kariéru na San Bernabéu.

Dnešní titulní stránka deníku A Bola

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk