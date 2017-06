Primera Division - Dembélé do Barcelony?

© mundodeportivo.com - Ousmane Dembélé

Dnes 11:51 - Že Barcelona potřebuje posílit útok? Tak tato teze mezi fanoušky moc zastánců nemá. Většina z nich bude spíše apelovat na vyztužení obrany, případně nějaký obchod, který by vrátil záložní řadě dřívější důležitost. Jenže vedení katalánského klubu neskrývá přání angažovat ofenzivního hráče, který je tak říkajíc v módě.

Je to necelý rok, co Borussia Dortmund koupila útočníka Ousmaneho Dembélého. Francouzskému Rennes zaplatila 15 milionů eur a podepsala s hráčem kontrakt do roku 2021. Barceloně tak zůstaly akorát oči pro pláč. Chtěla ho. Ovšem tehdy sportovnímu řediteli Robertu Fernándezovi neutekl hráč kvůli tomu, že by snad byl nerozhodný, či klub neměl na přestup finanční prostředky. Dvacetiletý křídelník chtěl hrát, aby fotbalově rostl.

Věděl, že by to v Barceloně měl těžké, dostával by malý prostor a raději zvolil nabídku, díky níž se stal stálým hráčem základu bundesligového týmu. Generalita azulgranas nicméně hráče nepřestala sledovat, dokonce ho nyní shledává ještě připravenějšího na případný skok do sestavy. A touží ho za každou cenu získat.

Útočná trojice Neymar, Messi, Suárez je pochopitelně nadále mimo veškerou diskuzi, nicméně nový kouč Valverde asi bude muset sáhnout k častějším rotacím, případně by mohl pohnout s rozestavením, aby se přesně vyhovělo naturelu dotyčných fotbalistů. Ostatně trenér už to poznamenal během své prezentace, kdy vysvětlil, že během zápasu může ke změně rozestavení může docházet neustále.

Cena hráče by ale byla mnohem vyšší, než před rokem zaplatil Dortmund. Spekuluje se o tom, že Barcelona by si musela připravit více jak dvojnásobek této sumy. Za hráče, který loni do Barcy nechtěl, ale letos naprosto obrátil svůj postoj.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, mundodeportivo.com