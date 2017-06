Primera Division - Piqué nenechá Real na pokoji ani po sezóně: Jen kvůli našim triumfům kdysi uspořádali slavnostní jízdu

© FotbalPortal.cz - Gerard Piqué

Dnes 13:51 - Starý známý provokatér Gerard Piqué z Barcelony nenechá svoji oblíbenou oběť z Madridu ani na chvíli vydechnout. Poté, co si při oslavách madridských trofejí vyslechl urážky na svoji osobu, vrátil bleskově úder. Podle něj má úspěšné období pod trenérem Zidanem daleko do toho, které zažívali azulgranas pod Guardiolou a Enriquem.

Stoper FC Barcelona Gerard Piqué Real Madrid nemá rád a při sebemenší příležitosti neváhá do klubu z hlavního města pořádně rýpnout. Teď měl alespoň malý důvod, protože hráči Realu při oslavách ligového titulu a poháru za Ligu mistrů dost často zmiňovali jeho slovo v souvislosti s nevhodnými přívlastky.

Proto Gerard Piqué zalovil v historii a připomněl, že ještě ne tak dávno, kvůli nadvládě barcelonského klubu, byl Bílý balet rád, že mohl uspořádat tradiční triumfální jízdu městem v otevřeném autobuse alespoň po vyhraném domácím poháru (který není považován za úplně top trofej) v roce 2011.

Trofej utrpěla v roce 2011 po pádu z autobusu značnou újmu...

„Dosáhli jsme toho, že Real uspořádal slavnostní jízdu za výhru v Copa del Rey. Až nás jednou uvidíte pořádat slavnostní jízdu městem po vyhraném poháru, budete moci prohlásit, že Real Madrid zažívá dominantní období,“ uvedl Piqué.

Podle Piquého se nedá srovnávat to, co dosáhla Barcelona v posledních letech s tím, co Cristiano Ronaldo pojmenoval jako začátek nové éry. „Myslím, že se to nedá srovnávat. To, co jsme vyhráli během těchto let a co získal Real za poslední dva roky.“

