Primera Division - Rozladěný Pepe se loučí s Realem: Některé věci nechápu, se Zidanem jsme se ani nerozloučili

Radši jsem si to na deníku AS vyhledal. Je to kupodivu tak, jak píšou redaktoři FP.

Škoda, myslim si, že mohl klidně ještě z lavičky zaskakovat. Poslední kalendářní rok hrál na jedničku s hvězdičkou. A jestli je pravda, že s nim takhle zametaj, tak jsem zklamanej a mrzí mě to. 10 let je 10 let a ačkoliv byl mnohdy za prase a hovado, je to kvalitní obránce, tak mi bude vcelku chybět. Přál bych mu BPL, má na to. Klidně United. Zkušenosti jsou k nezaplacení.