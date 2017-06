Primera Division - Jordi Alba si postěžoval na bývalého trenéra Enriqueho

© okdiario.com - Jordi Alba nebyl s trenérem Enriquem spokojený

Včera 15:24 - Jen pár dní poté, co Luis Enrique zamával barcelonskému týmu na rozloučenou, začínají vypadávat první kostlivci ze skříně. Levý obránce Jordi Alba totiž dal najevo, že jeho vztah s odcházejícím lodivodem nebyl, alespoň v uplynulé sezóně, zcela ideální.

Jedním z důvodů narušeného soužití mezi Albou a Enriquem může být především občasný přechod asturijského kouče ze čtyřobráncového systému na tříobráncový, díky čemuž zůstával fotbalista často jen na lavičce náhradníků. Ten zároveň věří, že pod novým trenérem Valverdem si zahraje víc.

„Bude to jenom lepší, určitě. Nezahrál jsem si tolik, kolik bych si představoval. Takže věřím, že v tomto směru se to zlepší. Jsem novým trenérem nadšený,“ prohlásil Jordi Alba.

V souvislosti s Jordim Albou se dokonce mluvilo vzhledem ke ztrátě místa v sestavě i o možném přestupu do anglické Premier League. Právě kvůli nesouladu s trenérem. „Nic se mezi námi nestalo. On měl svoje svá rozhodnutí. Nebojovali jsme spolu, nediskutovali. Teď ale doufám v to, že vše bude lepší. Nedomnívám se, že bych nehrál kvůli tomu. Musíte se zeptat jeho,“ pokračoval levý bek.

Na adresu nového trenéra, který v tomto týdnu převzal Barcelonu, pěl jen slova chvály. „Jsem velmi spokojený s jeho příchodem. Myslím si, že je to odvážný kouč, který rád hraje míč. Měl v týmech silové hráče, kteří měli úplně jiné kvality, ale dokázal to, že si s míčem rozuměli. Ptal jsem se známých, kteří pod ním působili a mluvili o něm moc dobře. Jsem přesvědčen, že se sem bude hodit. V tomto týmu je lidské jednání podstatné a v tom je Valverde vynikající.“

Jordi Alba rovněž popřel, že se plánovalo jeho hostování do Atlética Madrid. „V 18 letech možná, ale ve 28...To je všechno lež.“

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com