Primera Division - Cristiano: James si stěžuje, ale řekl jsem mu ať neodchází

© occidente.co - James Rodríguez s Cristianem Ronaldem

1 Líbilo se

Dnes 09:11 - Jak to nakonec dopadne zatím známo není. Ale s největší pravděpodobností James Rodríguez kabinu Realu Madrid v následujících týdnech opustí. Více méně rezignovaně v tomto duchu totiž promluvil i jeho velký kamarád a hlavní hvězda Los Blancos Cristiano Ronaldo.

Chtěl bych, aby zůstal, ale asi půjde svoji cestou. V tomto smyslu se vyjádřil Cristiano Ronaldo v rozhovoru pro španělskou televizní stanici La Sexta, když přišel dotaz na budoucnost kolumbijského reprezentanta Jamese Rodrígueze.

„Jsou to hodně osobní situace. Z mého osobního hlediska samozřejmě chci, aby James zůstal, protože je to podle mě špičkový fotbalista a určitě by měl zůstat, neboť toho ještě má hodně co dát tomuto dresu. Je ještě hodně mladý,“ prohlásil Ronaldo.

„Jenže má své důvody a ty musíme respektovat. Pokud se necítí pohodlně a chce hrát víc, ať hledá pro sebe to nejlepší. Myslím si ale, že James má potenciál hrát v Realu Madrid.“

Portugalský útočník připustil, že si James čas od času postěžoval na malé vytížení v zápasech. „Když se mě zeptáte na můj názor, řeknu ať zůstane. Ale on si stěžoval, chce hrát víc.“

Ačkoliv se původně Jamesovo jméno dávalo do souvislostí s přestupem do Chelsea nebo Manchesteru United, je dost dobře možné, že hráč, který do Realu přišel v létě 2014 skončí v Itálii.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com